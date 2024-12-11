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凱基壽社創採購奪首獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽獲「2024年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」首獎，經濟部中小及新創企業署署長李冠志（左）頒獎，凱基壽執行副總經理蘇錦隆（右）代表領獎。 凱基人壽／提供
凱基人壽獲「2024年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」首獎，經濟部中小及新創企業署署長李冠志（左）頒獎，凱基壽執行副總經理蘇錦隆（右）代表領獎。 凱基人壽／提供

凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期支持社會創新產品及服務，以多元形式與社會創新企業合作，獲經濟部中小及新創企業署舉辦「2024年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎，自2017年這一獎項開辦以來，凱基人壽已連續八年獲得此國家級肯定，並三度蟬聯首獎殊榮。凱基人壽積極發揮價值鏈影響力，今年度採購金額超過7,100萬元，採購數字連年創新高，充分展現實踐社會共融共好作為。

根據統計，2023年全國一般廢棄物產生量中廚餘量就高達約47萬公噸，同時人均食物浪費居東南亞之冠。凱基人壽積極面對有機廢棄物的處理，自2024年開始與廚餘生態循環廠商合作在員工餐廳進行「廚餘永續零廢棄研究計畫」，是金融業首創採用聯合國認證對環境有益的益蟲「黑水虻」，將剩食轉化為可再利用的肥料與飼料，取代傳統豬隻餵食或焚化處理，形成循環再生的生態系統，有效降低碳排放量與環境污染，更提供此項參與計畫的社創廠商繼續運營的動力。

在壽險本業領域，凱基人壽也積極評估與社會創新組織擴大合作的可能性。除長期推動電子保單及施行無紙化作業減少紙張使用外，現行使用的商品DM、理賠申請書、保單袋等紙本文件，皆持續與印刷服務社創廠商合作，使用可再生、無毒環保的大豆油墨及擁有FSCTM（森林管理委員會）驗證的環保紙張，支持環保印刷製品。

此外，凱基人壽也完成了總公司及國內外各服務據點辦理溫室氣體盤查驗證，透過系統性的盤查，有效管理消耗的能源並降低溫室氣體排放對於環境的衝擊，攜手社創廠商共同實踐「碳淨零」的目標。

凱基人壽將持續發揮企業採購影響力及號召力，鼓勵供應商成為社會創新組織資料庫登載業者，為社會提供創新產品與服務；未來，凱基人壽也將持續以ONE KGI的精神與服務，展現全方位金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務。

凱基人壽 廚餘

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