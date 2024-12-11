快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

台灣最佳國際品牌／國泰金連八年躋身十大

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控今年以品牌價值5.9億美元，榮登經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」前十大殊榮。 國泰金控／提供
國泰金控今年以品牌價值5.9億美元，榮登經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」前十大殊榮。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」昨（10）日揭曉，國泰金控以品牌價值5.9億美元，榮登第十名殊榮，連續八年蟬聯台灣最佳國際品牌前十大。

國泰金不僅靈活布局，透過資產管理為客戶創造價值，亦持續精進數位金融服務創新，滿足多元族群數位體驗；並關注國際氣候議題，積極接軌具前瞻性的永續治理及氣候解方，且在防詐、阻詐舉措透過桌遊向智齡長者宣導識詐意識，並偕同金融同業以技術解決數據樣本不足難以偵測阻詐痛點，國泰在金融、永續、阻詐等面向積極發展品牌韌性，亦為今年獲此殊榮的重要關鍵。

國泰金觀察到客戶對多元資產配置的需求，結合豐富的海內外投資經驗，整備300位橫跨股債、另類投資及ETF等多元領域的投研專家，帶領客戶以穩健腳步，在瞬息萬變的市場中靈活前行。

今年7月首辦「國泰資產管理高峰會」，除提供客戶具前瞻性的全球投資展望，亦宣示國泰資產管理服務立足台灣、布局全球的雄心，以提供多元資產配置方案及搭建財富防護網，成為最值得客戶信賴的海內外資產管理品牌。國泰不斷精進數位金融創新服務，強調「一站式」、「個人化」兩大服務重點，大幅加值個人戶及企業戶順暢的數位金融服務體驗。

國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，旗下數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」為理念，打造出兼具實用性及質感金融設計美學，並串聯CUBE卡的CUBE App數位平台，讓卡友不僅可依據消費習慣自由切換最適合自己的專屬優惠，還可整合銀行基金、智能投資、證券開戶及保險服務等功能；目前CUBE卡友逾600萬人，數位用戶更突破750萬人，平台每月數位登入次數超過4,500萬次。

在企業永續方面，國泰金不只建構集團式的永續治理及影響力投資，也持續回應國際間各項倡議，國泰金為台灣第一家RE100金融業會員、亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排。

國泰金控 數位金融

延伸閱讀

國泰金控連八年登「台灣最佳國際品牌」前十大 三方面創品牌價值新頁

董瑞斌掌金融總會 首重打詐和資產管理中心

國泰世華獲選台灣最佳銀行

塔位7年暴漲20倍但得先付200萬發票費 海山警即時阻詐

相關新聞

金控前11月大賺5,714億元 富邦金賺逾一股本

國內14家上市金控獲利超亮眼。「壽險雙雄」富邦金控、國泰金控昨（10）日公布獲利，累計2024年前11月，14家上市金控...

董瑞斌掌金總 拚防詐、資管

金融總會新任理事長董瑞斌昨（10）日說，接任金總後有兩大工作重點，一是金融防詐，二是推動亞洲資產管理中心發展，他認為，在...

台灣最佳國際品牌／中信金價值稱冠金融業

由經濟部產業發展署與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2024年台灣最佳國際品牌」（2024 Best...

台灣最佳國際品牌／國泰金連八年躋身十大

國泰金控連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」昨（10）日揭曉，國泰金控以品牌價...

彰銀主辦誠美材聯貸案

彰化銀行統籌主辦誠美材料科技公司3年期33億元聯貸案順利募集完成，於昨（10）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表...

凱基壽社創採購奪首獎

凱基金控旗下凱基人壽長期支持社會創新產品及服務，以多元形式與社會創新企業合作，獲經濟部中小及新創企業署舉辦「2024年B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。