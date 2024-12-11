台灣最佳國際品牌／國泰金連八年躋身十大

國泰金控（2882）連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」昨（10）日揭曉，國泰金控以品牌價值5.9億美元，榮登第十名殊榮，連續八年蟬聯台灣最佳國際品牌前十大。

國泰金不僅靈活布局，透過資產管理為客戶創造價值，亦持續精進數位金融服務創新，滿足多元族群數位體驗；並關注國際氣候議題，積極接軌具前瞻性的永續治理及氣候解方，且在防詐、阻詐舉措透過桌遊向智齡長者宣導識詐意識，並偕同金融同業以技術解決數據樣本不足難以偵測阻詐痛點，國泰在金融、永續、阻詐等面向積極發展品牌韌性，亦為今年獲此殊榮的重要關鍵。

國泰金觀察到客戶對多元資產配置的需求，結合豐富的海內外投資經驗，整備300位橫跨股債、另類投資及ETF等多元領域的投研專家，帶領客戶以穩健腳步，在瞬息萬變的市場中靈活前行。

今年7月首辦「國泰資產管理高峰會」，除提供客戶具前瞻性的全球投資展望，亦宣示國泰資產管理服務立足台灣、布局全球的雄心，以提供多元資產配置方案及搭建財富防護網，成為最值得客戶信賴的海內外資產管理品牌。國泰不斷精進數位金融創新服務，強調「一站式」、「個人化」兩大服務重點，大幅加值個人戶及企業戶順暢的數位金融服務體驗。

國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，旗下數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」為理念，打造出兼具實用性及質感金融設計美學，並串聯CUBE卡的CUBE App數位平台，讓卡友不僅可依據消費習慣自由切換最適合自己的專屬優惠，還可整合銀行基金、智能投資、證券開戶及保險服務等功能；目前CUBE卡友逾600萬人，數位用戶更突破750萬人，平台每月數位登入次數超過4,500萬次。

在企業永續方面，國泰金不只建構集團式的永續治理及影響力投資，也持續回應國際間各項倡議，國泰金為台灣第一家RE100金融業會員、亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排。