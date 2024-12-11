台灣最佳國際品牌／中信金價值稱冠金融業

由經濟部產業發展署與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2024年台灣最佳國際品牌」（2024 Best Taiwan Global Brands）昨（10）日揭曉榜單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以品牌價值5.95億美元、較去年成長7%，九度蟬聯「台灣最佳國際品牌」前十大，品牌價值居台灣金融業之冠，顯見中國信託不僅業務表現亮眼，更積極參與社會公益，品牌備受消費者喜愛與認同。

主辦單位表示，中國信託金控（2891）致力打造安全交易環境，以高效反應力將人工智慧（AI）技術落地應用，建置「智能防詐安全網」，並透過「神盾聯防機制」，以「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」、「聯防懲詐」四道防線，避免詐騙情事、守護客戶資產。

除了金融本業外，中國信託貫徹We are family品牌精神，從愛家人的初衷到關心員工、客戶，延伸至社會，以慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，積極參與社會公益，並透過廣告影片、主題展覽等形式推廣品牌，與大眾產生共鳴，成功提高連結度，因此突破重圍，獲評審團肯定。

中信金控公共關係部部長、副總吳修辰昨日出席頒獎典禮時表示，中國信託不僅獲利穩健，亦持續發揮正面影響力，藉由贊助國際體育賽事及社會公益活動，提高社會關注及參與度，中國信託為台灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助國際重要賽事，2023年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、「第30屆亞洲棒球錦標賽」，今年再度以行動支持贊助「世界棒球12強賽」，力挺中華隊攻頂奪冠，讓世界透過棒球看見台灣。

「台灣最佳國際品牌」採用與Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，兼顧量化的財務分析與質化的品牌經營管理，先自逾千家台灣上市櫃企業之財務收益指標進行篩選，再綜合需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益及品牌強度等面向之品牌發展，計算企業品牌價值，評分結果備受各界高度認可。

中國信託未來將持續透過跨境、跨業、跨平台合作，串聯產業、通路與社群，發揮集團綜效，擴大品牌精神與效益，朝向「台灣第一、亞洲領先」的目標邁進。