快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

台灣最佳國際品牌／中信金價值稱冠金融業

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中國信託九度躋身「台灣最佳國際品牌」前十大，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右）授獎予中信金控公共關係部部長副總吳修辰（左）。 中信金控／提供
中國信託九度躋身「台灣最佳國際品牌」前十大，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右）授獎予中信金控公共關係部部長副總吳修辰（左）。 中信金控／提供

由經濟部產業發展署與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2024年台灣最佳國際品牌」（2024 Best Taiwan Global Brands）昨（10）日揭曉榜單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以品牌價值5.95億美元、較去年成長7%，九度蟬聯「台灣最佳國際品牌」前十大，品牌價值居台灣金融業之冠，顯見中國信託不僅業務表現亮眼，更積極參與社會公益，品牌備受消費者喜愛與認同。

主辦單位表示，中國信託金控（2891）致力打造安全交易環境，以高效反應力將人工智慧（AI）技術落地應用，建置「智能防詐安全網」，並透過「神盾聯防機制」，以「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」、「聯防懲詐」四道防線，避免詐騙情事、守護客戶資產。

除了金融本業外，中國信託貫徹We are family品牌精神，從愛家人的初衷到關心員工、客戶，延伸至社會，以慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，積極參與社會公益，並透過廣告影片、主題展覽等形式推廣品牌，與大眾產生共鳴，成功提高連結度，因此突破重圍，獲評審團肯定。

中信金控公共關係部部長、副總吳修辰昨日出席頒獎典禮時表示，中國信託不僅獲利穩健，亦持續發揮正面影響力，藉由贊助國際體育賽事及社會公益活動，提高社會關注及參與度，中國信託為台灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助國際重要賽事，2023年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、「第30屆亞洲棒球錦標賽」，今年再度以行動支持贊助「世界棒球12強賽」，力挺中華隊攻頂奪冠，讓世界透過棒球看見台灣。

「台灣最佳國際品牌」採用與Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，兼顧量化的財務分析與質化的品牌經營管理，先自逾千家台灣上市櫃企業之財務收益指標進行篩選，再綜合需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益及品牌強度等面向之品牌發展，計算企業品牌價值，評分結果備受各界高度認可。

中國信託未來將持續透過跨境、跨業、跨平台合作，串聯產業、通路與社群，發揮集團綜效，擴大品牌精神與效益，朝向「台灣第一、亞洲領先」的目標邁進。

中信金控 中國信託金融控股

延伸閱讀

影／高雄跨年啟航 棒球英雄張政禹、陳柏清將現身晚會

中信金（2891）成金融股第一...重倉存股沒問題？達人「居高思危」：不能只追求收益

響應減塑 中國信託千支「寶特瓶循環傘」免費使用

響應減塑 中國信託提供千支「寶特瓶循環愛心傘」免費使用

相關新聞

金控前11月大賺5,714億元 富邦金賺逾一股本

國內14家上市金控獲利超亮眼。「壽險雙雄」富邦金控、國泰金控昨（10）日公布獲利，累計2024年前11月，14家上市金控...

董瑞斌掌金總 拚防詐、資管

金融總會新任理事長董瑞斌昨（10）日說，接任金總後有兩大工作重點，一是金融防詐，二是推動亞洲資產管理中心發展，他認為，在...

台灣最佳國際品牌／中信金價值稱冠金融業

由經濟部產業發展署與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2024年台灣最佳國際品牌」（2024 Best...

台灣最佳國際品牌／國泰金連八年躋身十大

國泰金控連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」昨（10）日揭曉，國泰金控以品牌價...

彰銀主辦誠美材聯貸案

彰化銀行統籌主辦誠美材料科技公司3年期33億元聯貸案順利募集完成，於昨（10）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表...

凱基壽社創採購奪首獎

凱基金控旗下凱基人壽長期支持社會創新產品及服務，以多元形式與社會創新企業合作，獲經濟部中小及新創企業署舉辦「2024年B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。