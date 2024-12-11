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董瑞斌掌金總 拚防詐、資管

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢／台北報導
金融總會新任理事長董瑞斌。 夏淑賢／攝影
金融總會新任理事長董瑞斌。 夏淑賢／攝影

金融總會新任理事長董瑞斌昨（10）日說，接任金總後有兩大工作重點，一是金融防詐，二是推動亞洲資產管理中心發展，他認為，在金管會法規鬆綁，2025年7月高雄資產專區上路後，可望在2025年底看到初步成效。

董瑞斌指出，金融總會首要任務是建立有效溝通平台，並扮演橋梁的角色，一方面協調內部不同會員的意見，並凝聚共識，另一方面也積極與金管會、消保團體等外部單位溝通，共同推動金融產業的健全發展。

他就任後有兩大工作重心，一、金融防詐。他認為金融詐騙是金融業共同面臨的挑戰，也需要跨部門合作，金總將主動與金管會、財政部、警政署等相關部會溝通，提出具體建議，並積極落實。

董瑞斌也呼籲網路平台業者落實廣告實名制，要求廣告主提供真實身分資訊，以減少出現詐騙廣告。

二、發展亞洲資產管理中心是政府既定政策，也是金融總會工作重點。董瑞斌說，金融總會將收集會員意見，並向金管會提出法規鬆綁、管理規則調整等建議，以提升台灣金融市場競爭力。

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