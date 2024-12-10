快訊

還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

雙城論壇原訂下周登場…我方恐因中共軍事脅迫喊停？陸委會回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

聯卡中心：男性平均每張信用卡年刷6.7萬 高於女性

中央社／ 台北10日電
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片

聯卡中心今天分析2023年7月至今年6月國內持卡人信用卡消費數據，其中，女性刷卡總額占54.35%，高於男性；但男性平均每卡年消費額達新台幣6.7萬元，高於女性，顯示男性對卡片忠誠度較高、每張卡刷卡力道更強。

聯卡中心分析2023年7月至今年6月間國內持卡人信用卡消費數據，女性刷卡總額占比達54.35%，高於男性的45.65%，且刷卡總筆數及總卡數均高於男性，展現出女性消費力，為市場最重要刷卡主力軍。

不過，聯卡中心點出，男性平均每卡年消費額達6萬7362元，高於女性的6萬2425元，顯示男性對卡片忠誠度較高，傾向於集中使用少數幾張卡，但每張卡刷卡力道更強。

兩性刷卡差異也反映在消費行業上，聯卡中心指出，女性更傾向於在綜合商品零售業、百貨業消費，男性則在繳稅金額等公共行政支出高於女性。若單看11月刷卡數據，女性在百貨業消費金額增幅顯著，高出月平均金額40.54%，男性則高出33.96%，顯示女性更容易受週年慶等促銷活動吸引消費。

聯卡中心發現，女性在旅遊業刷卡總額及總筆數均高於男性，女性總消費額達1011億元，高於男性的803億元，但平均單筆消費金額則是男性以1萬793元領先女性的8691元。

同步觀察年齡及地區，男女旅遊消費次數最高的年齡皆落在30至40歲；男性消費金額最高為30至50歲的新竹市持卡人，女性則是60歲以上位於台北市大安區持卡人。

行動支付使用也展現男女消費差異，聯卡中心指出，女性使用行動支付接受程度高於男性，男性行動支付筆數在占比達47.47%，女性為52.53%；至於兩性使用行動支付筆數最高年齡層皆落在30至40歲。

刷卡 消費

延伸閱讀

元大銀行再加碼 行動支付滿百送百鈔給利

國泰世華獲選台灣最佳銀行

讓辛苦賺的錢留在錢包裡 5種常見理財錯誤讓你一到年底就想哭

國泰世華CUBE卡權益優惠自選平台 獲經濟部發明專利

相關新聞

聯卡中心：男性平均每張信用卡年刷6.7萬 高於女性

聯卡中心今天分析2023年7月至今年6月國內持卡人信用卡消費數據，其中，女性刷卡總額占54.35%，高於男性；但男性平均...

國泰金控連八年登「台灣最佳國際品牌」前十大 三方面創品牌價值新頁

國泰金控（2882）連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」10日揭曉，國泰金控以...

比特幣達10萬美元 林之晨：區塊鏈和加密貨幣正主流化

比特幣突破10萬美元大關，本土大型新創創投AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，近兩年科技熱潮集中AI和生成式AI，...

數位科技擴大防詐影響力 國泰證券獲反詐騙評鑑傑出獎

臺灣證券交易所「113年反詐騙評鑑活動」成果出爐，國泰證券首次參與即榮獲「傑出獎」肯定，展現於反詐領域的持續努力、積極保...

群益證榮獲台北市職場性別平等認證「金質獎」、「創意獎」雙獎肯定

為落實職場性別平等，台北市推動「職場性別平等認證」，群益金鼎證券今(2024)年首次參加，一舉獲得「金質獎」、「創意獎」...

國泰世華勇奪《The Banker》台灣最佳銀行殊榮

國泰世華銀行以客戶為中心，致力於提供全方位的金融產品與服務，2024年不僅締造亮眼獲利表現，更於海內外榮獲近百座獎項肯定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。