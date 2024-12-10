台商資金版圖大挪移！告別大陸 「錢」進海外增加近兆元

金管會公布，2024年累計前三季上市櫃公司投資海外市場（不含大陸）大增9,192億元寫史上新高，全年估將衝破兆元再締新猷，同時投資大陸市場卻僅增加421億元，海外投資增額是大陸的近22倍，顯示台商資金版圖大挪移，揮別大陸，反手加碼投資海外。

若拉長近十年來看，從2018年中美貿易戰後，台商赴大陸投資明顯縮手，海外投資則呈現遞增趨勢，又以到2024年前三季海外投資增加9,192億元達顛峰。

金融圈認為，大陸內部通縮螺旋未解，外部又面臨川普貿易戰2.0襲擊，未來外需出口、外商直接投資不確定性增加，這將讓台商供應鏈持續移往東南亞市場，「棄陸、轉海外」的投資趨勢，恐會持續到2025年。

證期局副局長黃厚銘坦言，從2018年中美貿易戰後，上市櫃公司赴大陸投資金額明顯縮減，顯示上市櫃公司已對大陸放緩投資腳步、降低對大陸依賴，透過全球布局方式，以分散對大陸投資風險，金管會將密切關注未來發展。

金管會公布2024年前三季上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。以家數、投資金額、獲利動能、及大陸資金回台這四大數字來看，顯示台商正積極進行資金版圖的重大調整，減少大陸投資、轉向投資海外市場。

一是家數。據金管會統計，今年前三季赴大陸投資的上市櫃公司家數減少4家、降到1,205家，同期赴海外投資者則大增14家到1,316家，呈現「砍大陸、增海外」的此消彼漲態勢。

二是投資金額。據統計，今年前三季上市櫃公司新增投資大陸421億元，是近三年同期新低，同期新增海外投資額9,192億元則是史上新高，海外投資增額更是大陸的21.8倍，顯示台商正降低對大陸投資依賴，轉進海外市場。

黃厚銘說，海外投資金額大增，是因上市櫃公司併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資所致，其中又以半導體業累計投資金額較大。

三是獲利成長動能。統計也顯示，今年前三季上市櫃公司在大陸的投資收益年增169億元，同期來自海外的投資收益則年增2,622億元，顯示台商投資大陸雖然仍有賺錢，但其成長動能已明顯放緩。

最後再以大陸資金回台來看，今年前三季上市櫃公司在大陸投資收益匯回台915億元是近五年來同期次高，顯示上市櫃公司將大陸市場賺的錢、拚命轉回母集團。

黃厚銘說，投資收益匯回主因是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，又以其他電子業、及電子零組件業累計匯回金額較大。

據數據顯示，上市櫃公司赴大陸市場的累計原始投資額是2兆7,777億元，累計匯回投資收益9,457億元，占比34%也是史上新高，顯示台商赴大陸投資後、有近1/3收益全部匯回台灣母集團，再做重新資金運用分配。