促壽險資金入公建 金管會再祭誘因

為引導保險業資金投入公建，金管會10日宣布，保險業透過創投基金投資公建，投資期間內的風險係數，從目前10.18%再降到1.28%，風險係數降低，可提高保險業投資意願，今年底各保險業計算風險適足率就可適用。

也就是說，保險業透過私募股權基金全額投資公建，每100元投資，從過去需備妥10元資本，如今只需1元，打了一折，降低資本計提壓力，提高投資誘因。

金管會這次再度鬆綁後，保險業直接，或透過私募股權基金、或透過創投基金100%投資公建者，這三種投資公建途徑，均可在「整個投資期間」適用1.28%最低風險係數。

據金管會截至9月底統計，保險業投資公建共6,196億元，又以不動產地上權方式投資公建達2,943億元、占比48%最高。目前保險業透過私募股權基金投資公建僅3億元，另透過創投基金投資公建則為零。

保險局副局長蔡火炎說，因目前沒有專為投資公建所設立的創投基金，因此保險業透過創投基金加私募股權基金的總投資金額5,000億元內，適用1.28%風險係數，超過5,000億元後，會就超過額度的部分，另訂風險係數。

他說，私募與創投基金是兩個分開項目，僅目前共用5,000億元額度，投資超過後，再看經驗資料做風險係數試算。