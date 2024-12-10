主要壽險公司前11月獲利亮眼 兩大原因曝

2024年11月國內外股市維持高檔震盪，壽險公司伺機實現資本利得，加上新台幣匯率貶值1.31%產生匯兌利益，六大壽險獲利續揚，合計稅後賺進131.14億元，為四個月新高；今年累計前11月，六大壽險稅後純益2,582.96億元，年增167.17%。

其中，富邦人壽11月稅後純益為82.7億元，較去年同期虧損56.3億大舉回升139.1億元，累計前11月稅後純益為920億元，較去年同期389.6億元增加530.3億元、成長幅度136%，創歷年11月最高及歷年累計次高。富邦人壽指出，11月主要投資收益來源為利息收入、處分國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益，及掌握市場實現權益證券資本利得，11月稅後純益27.4億元，今年前11月累計自結獲利約411.2億元，年增47%。

國泰人壽11月稅後純益14.5億元，累計稅後純益707.9億元，為歷年次高，年增200.8%。11月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現；另外，新台幣匯率貶值，國泰人壽避險操作良好、挹注獲利。

凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，11月稅後純益為11.28億元，今年前11月稅後獲利達223.87億元，年增98%。台灣人壽11月稅後純益6.81億元，累計前11月賺進219.12億，年增58%，主要來自處分股票及基金等資本利得。

新光人壽11月稅後虧損11.5億元，累計稅後純益100.8億元，主因有二，一是儘管新台幣匯率貶值4.26角產生匯兌利益，但因提列外匯價格變動準備金約29億元，獲利受影響；其次，11月股市震盪修正，新壽並未大幅實現資本利得。