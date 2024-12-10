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今年6月底壽險 RBC 回至318.9％ 僅三商壽未達法規標準

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

壽險業2024年6月底資本適足率（RBC）出爐。六大壽險公司中，凱基人壽、台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽的RBC全超過300％，南山人壽為281.77％，較2023年底280％略為回升，其中新光人壽體質改善、RBC回到201.02％，重回法規標準。

金管會目前以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

金管會10日公布，今年上半年度，整體壽險業資本適足率為318.9％，重回300％以上水準，高於去年底的298.09%、2022年底的297.82％，2021年底則為335.71％。整體壽險業的淨值比也從去年底的7.12％回升到7.97％。

整體壽險業RBC改善，從2023年底有有2家業者RBC未達到200％的法定標準，2024年6月底僅剩三商美邦人（2867）壽尚未達標。惟三商美邦人壽RBC已經出現改善，從去年底的111％回升至150.99％，拉升39.9個百分點，距離200％還有一段路，今年第三季的淨值比為受到外匯避險成本攀高、降至3.15％。

三商美邦人壽10月通過發債50億元，以利提升資本適足率，也是三商美邦人壽今年第三次發債，可以採取一次或分次發行，以力拚今年底RBC提高到200％以上。

新光人壽RBC則成功從去年底的176％回升到201.02％，回到法定標準，今年第三季的淨值比為5.35％，主因新光人壽透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本以及提升不動產收益等等，改善財務狀況，並透過現金增資以及發行具資本性質債券厚實資本。

另外，金管會也公告至今年上半年度，整體產險業RBC為481.06％，較2023年底457.72％提高，淨值比則為27.77％。

壽險業 淨值比

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