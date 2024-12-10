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惠譽：台灣銀行家數過多 規模與獲利能力亞洲後段班

中央社／ 台北10日電

國際信評機構惠譽今天表示，台灣銀行業因家數過多競爭激烈，在營運規模、獲利能力或資本水準上都處於亞洲地區後段班，雖可透過整併提升經營環境，但台灣泛公股整併較難，而民營銀行整併需要時間才會發酵。

惠譽信評今天舉行台灣金融業2025年展望記者會，媒體關注惠譽對於台灣金融業整併看法。

惠譽信評銀行評等副總經理陳怡如表示，銀行整併對台灣銀行業非常重要，受惠台灣穩定經營環境，台灣銀行業展望穩定，但是因產業高度分散，如果跟亞洲區其他銀行業相比，台灣銀行業在營運規模、獲利能力或是資本水準上都處於後段班。

陳怡如說，處於後段班主因是台灣銀行家數太多導致過度競爭，像新加坡主要就是3家銀行，台灣則是30幾家銀行。

她舉例，升息通常可以改善銀行淨利差，但台灣今年3月升息半碼後，銀行普遍淨利差仍下滑，背後反映的是經營環境太過競爭，其他國家多數升息時，淨利差皆呈成長，一來一往帶來很大差異。此外，對金融股而言，穩定的股利政策非常重要，加上業者若還要追求成長，資本水準很難維持在太高的水準。

目前「新新併」已經遞件金管會，陳怡如表示，樂見併購案進行，台灣銀行對於併購持續抱持開放態度，畢竟台灣市場若單純靠業務擴大規模極具挑戰，但併購執行不易，股東意願、工會協商都可能是破局的因素，以現況來說，泛公股銀行也較難合併。

陳怡如說，整體來看，台灣9家泛公股與公股在銀行業整體存款占比為47%，如果排除中信、國泰、富邦3家銀行，其餘中小型銀行約25家、存款占比為34%，還低於9家泛公股與公股的占比，銀行透過整併提升經營環境，但需要時間才能發酵。

金管會雖有開放非合意併購，不過，陳怡如認為，泛公股在銀行業市占率近一半，但非合意併購的規範只適用民營銀行，公股被排除在外，因此還是民營銀行整併比較可能，但整併時間可能會拉得久一點。

至於外界關注央行選擇性信用管制措施對金融業的影響，惠譽觀察，台灣房地產價格受惠於經濟發展與資金回流，統計2019年第4季到今年第3季的信義房價指數上漲達56%，房地產上次修正落在2014年第2季到2016年第1季，房價約修正8%。

陳怡如指出，央行管制措施確實讓房市交易量明顯減少，有零星出現不動產放款違約狀況，但主要還是槓桿較高的建商與個人會面臨資金壓力，整體房價仍有基本面支撐、風險相對有限，預期央行明年仍會持續維持房市相關管制，抑制市場投機行為。

併購 台灣銀行 銀行業

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