股匯不同調 新台幣小升3分收32.44元
台股今天下跌148.17點，匯市則觀望氛圍濃，新台幣今天呈偏升震盪格局，股匯不同調。新台幣兌美元今天收盤收32.44元，小升3分，台北及元太外匯市場總成交金額為14.53億美元。
中國對輝達（NVIDIA）祭出反壟斷調查，拖累AI股表現，台股今天科技弱、傳產強，終場下跌148.17點，收在23125.08點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣142.13億元。
外匯交易員表示，美國即將發布通膨數據，匯市整體氛圍相對觀望，近期成交量相對較低；新台幣兌美元今天開盤價為32.43元，最高32.43元、最低32.48元，最後收32.44元。
外匯交易員指出，近期發生不少國際事件，影響市場情緒，新台幣短期預料還是區間盤整格局，預期下週各國央行陸續公布貨幣政策後，會再為市場帶來新的指引方向。
根據央行統計，美元指數走升0.27%，亞洲貨幣升貶互見，人民幣升0.4%，韓元走升0.22%，新台幣小升0.09%，新加坡幣貶0.03%，日圓貶0.8%。
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