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金管會再祭風險係數誘因 擴大引壽險資金入公建

中央社／ 台北10日電

為增加壽險資金投入國內公建誘因，金管會今天宣布保險業透過國內創投事業100%投資公建，將比照保險業直接投資公建及透過私募股權基金100%投資公建，適用風險係數自現行10.18%一舉降至1.28%，自今年底結算資本適足率（RBC）適用。

配合行政院「兆元投資國家發展方案」政策方向，為引導保險業資金投入國內公建，金管會今天宣布調降保險業透過國內創投事業100%投資公建所適用的風險係數，比照保險業直接投資公建及透過私募股權基金100%投資公建，自現行10.18%調降為1.28%。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會說明，此次調降是配合國家政策並回應金融行動創新法規調適平台專家學者所提建議，在調整風險係數後，保險業無論直接投資公建或透過私募股權基金與創投事業100%投資公建，在投資期間均得適用1.28%風險係數。

集中度風險控管上，金管會考量目前無專為投資公建所設立的創投事業，保險業透過國內創投事業100%投資公建金額，將併同私募股權基金100%投資公建金額，共享新台幣5000億元額度可適用1.28%風險係數，超過額度部分未來將以風險為基礎，另訂風險係數。

根據金管會保險局統計，截至今年第3季底止，保險業專案運用及公共投資規模達1494億元，透過不動產地上權式持有公共投資達2943億元，另持有公共建設相關有價證券達1759億元，合計投資國內公共建設總規模達6196億元。

保險 創投

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