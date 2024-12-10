凱基人壽連八年榮獲 Buying Power 採購獎肯定

凱基金控（2883）旗下凱基人壽長期支持社會創新產品及服務，以多元型式與社會創新企業合作，獲經濟部中小及新創企業署舉辦「113年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎，自106年獎項開辦以來，凱基人壽已連續八年獲此國家級肯定、三度蟬聯首獎殊榮。凱基人壽積極發揮價值鏈影響力，今年度採購金額超過7,100萬元，採購數字連年創新高，充分展現實踐社會共融共好作為。

根據統計處，112年全國一般廢棄物產生量中廚餘量就高達約47萬公噸，同時人均食物浪費居東南亞之冠。凱基人壽積極面對有機廢棄物的處理，自113年開始與廚餘生態循環廠商合作在員工餐廳進行「廚餘永續零廢棄研究計畫」，是金融業首創採用聯合國認證對環境有益的益蟲「黑水虻」，將剩食轉化為可再利用的肥料與飼料，取代傳統豬隻餵食或焚化處理，形成循環再生的生態系統，有效降低碳排放量與環境污染，更提供此項參與計畫的社創廠商繼續運營的動力。

在壽險本業領域，凱基人壽也積極評估與社會創新組織擴大合作的可能性。除長期推動電子保單及施行無紙化作業減少紙張使用外，現行使用的商品DM、理賠申請書、保單袋等紙本文件，皆持續與印刷服務社創廠商合作，使用可再生、無毒環保的大豆油墨及擁有FSC™（森林管理委員會）驗證的環保紙張，支持環保印刷製品。此外，凱基人壽也在總公司及國內外各服務據點完成辦理溫室氣體盤查驗證，透過系統性的盤查，有效管理消耗的能源並降低溫室氣體排放對於環境的衝擊，攜手社創廠商共同實踐「碳淨零」的目標。

凱基人壽將持續發揮企業採購影響力及號召力，鼓勵供應商成為社會創新組織資料庫登載業者，為社會提供創新產品與服務；未來，凱基人壽也將持續以ONE KGI的精神與服務，展現全方位金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務。