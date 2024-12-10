快訊

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

獨／12艘共艦「距岸40浬」執行圍台警巡操演 我2軍團提升戒備

川普2.0挑戰 兆豐銀董瑞斌：台灣明年經濟審慎樂觀

中央社／ 台北10日電

川普明年重返白宮，外界關切美國若加徵關稅恐衝擊台灣經濟成長表現。兆豐銀董事長董瑞斌表示，現在外界說法多半是猜測，美國政策最終會如何落實，仍具不確定性，他對明年國內經濟前景持審慎樂觀看法。

兆豐銀行今天攜手教育部與中華迷你棒球協會籌備處舉行「夢寐以球」迷你棒球公益捐贈記者會。

兆豐銀行董事長董瑞斌致詞時表示，台灣日前在世界12強棒球賽創造歷史勇奪冠軍，事實上，今年U12、U15、U18等青少棒在國際賽也斬獲佳績，而台灣棒球要再更上一層樓，就必須向下扎根、培養生力軍。

董瑞斌指出，兆豐未來2年將捐贈球具給全台1300所小學，盼讓中年級的小學生提早接觸這項運動、安全接受訓練，度過快樂童年、甚至未來走上職業之路，對於教育部長鄭英耀希望兆豐能加碼捐贈數量，「我會回去叫銀行和其他子公司多賺一些」，盡量實現這個目標。

董瑞斌也打趣向與會的世界12強棒球賽冠軍隊成員、中職統一獅球員郭俊麟與潘傑楷說，兆豐也有參與統一獅贊助，「拜託明年幫我們贏到最後總冠軍，每次遇到仲諒（中信慈善基金會董事長辜仲諒），他都說他們（中信兄弟隊）贏」。

此外，會後媒體關切川普（Donald Trump）明年重返白宮，預期將再揮關稅大刀，是否將影響台灣經濟成長；董瑞斌表示，現在外界說法多半是猜測，美國政策最終會如何落實，仍具不確定性。至於外銀預估台灣明年經濟成長率可能不到3%，他指出，目前仍持審慎樂觀態度看待國內經濟前景。

兆豐銀行 教育部 董瑞斌

延伸閱讀

川普世界舞台頻出風頭…未就職已成影子總統 全球領袖搶交談

董瑞斌掌金融總會 首重打詐和資產管理中心

台灣面對川普 2.0 的焦慮：烏俄談和、美中貿易戰再起，對台灣經濟與安全的影響？

憂川普關稅提前拉貨 兩岸貿易前11月年增9%

相關新聞

國泰金控連八年登「台灣最佳國際品牌」前十大 三方面創品牌價值新頁

國泰金控（2882）連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」10日揭曉，國泰金控以...

比特幣達10萬美元 林之晨：區塊鏈和加密貨幣正主流化

比特幣突破10萬美元大關，本土大型新創創投AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，近兩年科技熱潮集中AI和生成式AI，...

數位科技擴大防詐影響力 國泰證券獲反詐騙評鑑傑出獎

臺灣證券交易所「113年反詐騙評鑑活動」成果出爐，國泰證券首次參與即榮獲「傑出獎」肯定，展現於反詐領域的持續努力、積極保...

群益證榮獲台北市職場性別平等認證「金質獎」、「創意獎」雙獎肯定

為落實職場性別平等，台北市推動「職場性別平等認證」，群益金鼎證券今(2024)年首次參加，一舉獲得「金質獎」、「創意獎」...

國泰世華勇奪《The Banker》台灣最佳銀行殊榮

國泰世華銀行以客戶為中心，致力於提供全方位的金融產品與服務，2024年不僅締造亮眼獲利表現，更於海內外榮獲近百座獎項肯定...

元大銀行再加碼 行動支付滿百送百鈔給利

國內行動支付市場持續成長，根據金管會最新公布的數據顯示，截至今年9月底，全台電支帳戶總用戶數已達2,980.3萬人，相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。