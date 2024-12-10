保發中心：2025年壽險初年度保費預估年增5~10% 三大原因曝

美國開啟降息循環，牽動全球經濟情勢變動，台灣保險業在今年9月總資產達新台幣36.8兆元，總淨值達新台幣2.8兆元，而保發中心10日發布2025年保險市場預測，壽險方面，在分紅商品會持續熱賣、利變型壽險需求增加與投資型商品限制解除的情況下，初年度保費收入成長率落在5%至10%之間；產險方面，預估簽單保費成長率落在5%至10%。

保發中心10日舉行「2025經濟與保險發展論壇」，由保發中心董事長黃泓智主講台灣保險市場展望並公布保發中心對2025年保險市場預測。

黃泓智指出，截至今年9月，我國保險業總資產達新台幣36.8兆元，總淨值達新台幣2.8兆元，逐年攀升。而近期影響台灣保險業有3大因素，第一，聯準會貨幣政策影響資產價格，自2022年美國聯準會升息以來，共升息21碼，但於2024年9月開始啟動降息，目前已降息兩次，共3碼以致今年壽險業所持有之美債資產價值由低點回升相關財務指標得到舒緩，包括資本適足率及淨值比。第二，各國的通膨影響，造成保險理賠成本增加，尤其是具長尾特性的業務；第三，氣候變遷，造成國際再保險市場費率大幅攀升，致產險業再保險成本上揚，進而影響產險部分商品費率調漲。

在壽險業方面，黃泓智表示，壽險業總資產達新台幣36.2兆元，淨值達2.7兆元，且壽險業因受惠於台美股市上漲影響，至今年9月，稅後純益為2,719億元。但需留意的是，近兩年因美國升息，導致壽險市場出現解約潮，今年前9月保單解約給付為1.37兆元，占所有給付68%。

保發中心也對壽險業2025年初年度保費進行分析，預估2025年分紅商品會持續熱賣、利變型壽險需求增加與投資型商品限制解除的情況下，初年度保費收入成長率應落在5%至10%之間。再依據過去2011至2024年初年度保費收入依繳費年期，計算推估2025年預期續年度保費成長率落在正負5%間，合併初年度保費成長率之預估，保發中心推測2025年總保費收入，在市場較佳情境下可望成長7%，在市場保守情境下可能衰退2%。

在產險業方面，產險業總資產為新台幣5,338億元，走過防疫險理賠風暴後，產險業獲利回升，累積今年前9月稅後純益為187億元，且簽單保費及自留保費皆為正成長。保發中心在綜合模型預測、經濟展望、市場現況等，預估2025年產險業簽單保費成長率落在5%至10%。

另外，保發中心對各家保險公司發布的保險業菁英問卷調查結果出爐，展望2025年，有91%受訪壽險業高層預期明年壽險業總保費收入將呈現正成長，其中，58%認為成長率在5%以內；在獲利展望方面，有57%認為與今年相較無太大異動，36%則保持樂觀態度；而受訪壽險業高層中，有45%認為新契約保費收入的成長動能來自於市場利率的變化，其中，利變型壽險、投資型保險、傳統型壽險將在明年有顯著成長。

而根據調查，影響產險市場發展三大因素分別為巨災風險、再保市場供給、數位科技發展；對於整體產業保費收入展望，有超過9成受訪產險業高層預期維持正成長，其中，75%認為成長率將落在5%至10%；多數產險業高階主管預期，明年車險仍會維持較佳損失率，整體產險市場保費收入成長率較高險種為火險、工程險、車險及責任險，預期成長率大多落在5%至10%，另外，有87%看好電動車市場持續朝正向發展。