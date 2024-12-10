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富邦投信攜手 LINE Bank 打造數位理財新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

數位理財為時下最夯的投資管道，富邦投信也跟上數位潮流，除在傳統銷售通路銀行上架外，近年也開始從普惠金融角度出發，讓投資人能夠從手機即可取得便捷的基金申購捷徑，無需受到營業時間、地點或手續費的拘束，打開手機即能輕鬆管理資產。

自12月起，投資人也能在LINE Bank以「0手續費」買到富邦投信今年度深獲投資人青睞的台美雙星多重資產基金及AI智能新趨勢多重資產型基金。

富邦投信表示，與LINE Bank的合作，標誌著金融科技應用的新里程，期待透過國人每日頻繁使用的LINE上，搭建LINE Bank數位平台，讓投資人隨時隨地瀏覽基金績效、查看時下熱門投資主題，更能輕鬆投資富邦投信兩檔明星基金商品。隨著金融科技的進步，數位理財平台逐漸成為年輕投資人首選。根據2021基金投資人行為與偏好調查，20至39歲的投資人偏好數位平台，並對科技與AI產業表現出高度興趣。上LINE Bank購買富邦投信基金產品，將滿足數位年輕世代追求「便利」、「優惠」、「自主投資」的理財需求。

LINE Bank指出，LINE Bank作為台灣首家成長最快速的純網路銀行，不僅是提供存放款、外匯服務的銀行，更是領先業界主打「終身0手續費」的銀行基金交易平台，無論單筆或定期定額申購、轉換、贖回，均免收手續費，進一步降低投資成本，讓投資績效不打折。開戶過程也相當快速便捷，投資人最快僅需5分鐘即可開立信託戶並開始投資，輕鬆邁出理財的第一步。

富邦投信進一步指出，2025年因為川普重返白宮，市場預期整體的波動度將會變高，但如同德國證券教父科斯托蘭尼說的「遛狗理論」，雜音雖然會造成市場短期有劇烈波動，但長期而言，市場的走向往往由經濟基本面決定，而非短期的政治因素。未來仍是AI、5G等科技成長股的舞台，台股、美股都將占有一席之地，不過，一般的跨國型基金，若無特別策略，多半以投資美股占比最高，台股的把握度相對不足。投資人不妨利用同時著重台、美雙市場的富邦台美雙星多重資產基金乘風破浪，兼顧收益與波動。

此外，AI產業因其快速成長的特性吸引廣大投資人，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金瞄準未來科技趨勢，涵蓋多元AI應用領域的領先企業，專注於AI產業，投資於受惠於AI技術的企業及資產，幫助投資人參與科技創新並把握長期價值，即日起也能在LINE Bank買到。未來富邦投信將持續推出多元化的創新投資方案，為投資人創造長期價值。

LINE 富邦投信

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