董瑞斌掌金融總會 首重打詐和資產管理中心

金融總會10日召開臨時會員大會，選出兆豐金（2886）董事長董瑞斌為金總理事長，他提上任兩大優先工作，一、金融打詐，二、發展亞洲資產管理中心，金管會有提出一套方案，或許明年七月高雄資產專區申設後，明年底就會繳出初步成績。

董瑞斌說，金融總會由多元業態的公協會等組成，未來將繼續扮演內部整合、外部溝通的平台。台灣金融業務未來這兩年要穩健發展，金融防詐、亞洲資產管理中心是重中之重。

金管會目前開放的方向是，允許業者得將高雄市轄區內的既有分行升級，在原有業務之外，新業務做亞洲資產管理「帳務分開，類似OBU概念」。

董瑞斌說，近期兆豐銀才將三多分行搬遷到亞灣附近，更名「亞灣分行」將採專案辦公室模式，推動亞洲資產管理業務。

若是在同一集團內，過去客戶在銀行、證券、保險子公司開戶時，得跑很多趟「不同子公司到處做KYC」，未來在亞灣分行，在嚴守個資保護前提下，客戶只需做一次KYC就可以分享給集團內子公司。

這類似單一窗口概念，增加服務便利性，為境內境外客戶打造一條資金回台的高速公路。

金管會針對資產管理專區推出多項開放措施，包括放寬國銀與海外分支機構的跨境行銷及管理、辦理家族辦公室業務、增加資金運用彈性等；對此，董瑞斌說，確實比以前作法開放，專區最快明年7月正式開始營運，或許明年底就會繳出初步成績。