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董瑞斌出任金總理事長 首重阻詐、亞洲資產管理中心

中央社／ 台北10日電

金融總會今天選出兆豐金控董事長董瑞斌為新任理事長，他表示，台灣金融業已邁向穩健發展，未來1、2年將繼續提倡廣告主實名制、平台落地等，以杜絕金融詐騙，同時，統合會員對於亞洲資產管理中心的建言，與主管機關溝通，為境內境外客戶打造資金回台的高速公路。

金融總會今天召開臨時會員大會，因應會員規模擴大、業務成長發展，通過增加理事席次、調升常年會費等案，並進行理事、候補理事、候補監事補選。會後舉行理事會，選出兆豐金控董事長、銀行公會理事長董瑞斌，為新任金融總會理事長。

董瑞斌致詞時表示，希望會員不要送他恭賀花籃或登報道賀，這些經費用在各公司自身業務行銷等即可，「千萬不要花在我這邊」，但盼望之後每當他致電請託時，會員不要推辭，比如金融科技發展基金資金快用罄，希望會員踴躍投入資源，做出成果，另12月下旬也有清寒弱勢學生的獎助學金頒發，希望會員共襄盛舉，為青年學子提供更好的發展機會。

董瑞斌會後受訪表示，金融總會由多元業態的公協會等組成，未來將繼續扮演內部整合、外部溝通的平台；他也點出，台灣金融業已上軌道、穩健發展，未來1、2年，金融詐騙防治、亞洲資產管理中心等2大主軸將是重中之重。

董瑞斌說，近日才發生北市一對母女疑因遭詐騙而輕生的憾事，他會繼續要求廣告主實名制、平台在台灣落地開設分公司或子公司，若有新想法，也會主動跟主管機關交流。

董瑞斌進一步說，金融業要一起發展亞洲資產管理中心，這牽涉管理規則、法規的修改與鬆綁，金融總會將整理、分析會員意見，遞交給主管機關。

媒體詢問，未來金融機構會以何種形式進駐亞洲資產管理中心高雄專區，董瑞斌認為，不同公司情況不會相同，以兆豐銀行而言，因有足夠業務量，所以每一間分行都可以作OBU（國際金融業務分行）業務。

董瑞斌提到，他日前與金管會、金融同業赴高雄參訪所了解到的情況，金管會並沒有要求一定要在高雄、甚至在亞灣地區開設新分行，專門做亞洲資產管理業務，而是開放業者得將高雄市轄區內的既有分行升級，在原有業務之外，新增獨立的專案辦公室，執行亞洲資產管理業務。

董瑞斌表示，近期兆豐才將三多分行搬遷到亞灣附近，更名亞灣分行，之後就會採取專案辦公室模式，推動亞洲資產管理業務。

他說，如果是在同一個金融集團，原本客戶在銀行、證券、保險子公司開戶時，都要分別做KYC客戶身分驗證程序，未來亞灣據點在嚴守個資保護的前提下，客戶可能做一次KYC即可，若有其他業務需求，KYC可以在同一金控內分享，類似單一窗口概念，增加服務便利性，為境內境外客戶打造一條資金回台的高速公路。

金管會針對資產管理專區推出多項開放措施，包括放寬國銀與海外分支機構的跨境行銷及管理、辦理家族辦公室業務、增加資金運用彈性等；董瑞斌認為，確實比以前作法開放，專區最快明年7月正式開始營運，或許明年底就會繳出初步成績。

今天會員大會補選出4名理事，除董瑞斌，另包含華南金控暨銀行董事長陳芬蘭、櫃買中心董事長簡立忠，以及富邦產物總經理賴榮崇。

兆豐金控 董瑞斌 金融業

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