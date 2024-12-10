3利多助攻 保發中心：明年壽險業新保費年增上看1成

保發中心對2025年保險市場預測出爐。保發中心董事長黃泓智今天表示，今年前3季壽險業初年保費年增逾13%，預估在分紅保單持續熱賣、利變型壽險需求增加及投資型保單限制解除3利多助攻下，明年初年保費年增率將落在5%至10%間。

保發中心今天舉行「2025經濟與保險發展論壇」，由黃泓智主講台灣保險市場展望並公布保發中心對明年保險市場預測。

綜合考量模型預測、經濟展望及市場現況，保發中心預測2025年產險業簽單保費收入年增率將落在5%至10%間，另預估明年在分紅保單將持續熱賣、利變型壽險需求增加及投資型保單限制解除3利多助攻下，2025年壽險業初年度保費收入年增率同樣將落在5%至10%間。

將2011年至2024年壽險業初年度保費收入依繳費年期計算推估後，保發中心預測2025年壽險業續年度保費年增率將落在正負5%間，整體而言，保發中心預估2025年壽險業總保費收入在市場較佳情境下可望年增7%，在市場保守情境下可能衰退2%。

壽險業受利率、匯率及資本市場3大風險因子影響甚劇，黃泓智指出，2022年起美國聯準會（Fed）共升息21碼，為緩解對淨值衝擊，10家壽險公司陸續啟動金融資產重分類，有效降低壽險業持有債券投資部位對利率波動敏感度，但亦讓降息對整體壽險業助益有限。

根據保發中心試算推估，若主要利率曲線上升1個百分點，對壽險業損益部位約有新台幣3000億元影響數，若持有投資部位價格下跌10%，對壽險業損益部位亦會有3000億元影響數，若新台幣兌所有外幣升值1%，對壽險業損益部位約有500億元影響數。

保發中心亦循例對各家保險公司發布菁英問卷調查，21家壽險公司中，共81%回覆問卷，其中有14家回覆率達5成以上，另19家產險公司則全數回覆問卷，其中11家回覆率達5成以上。

保險業菁英問卷調查結果顯示，展望明年總體經濟，無論產險業或壽險業高階主管均預期明年台灣經濟成長率將落在0至3%間，對通膨率預測則較為分歧，壽險業高階主管估明年台灣通膨率將控制在2%以下，產險業高階主管則預期明年台灣通膨率將達2.5%至3%間。

根據調查，填答問卷的壽險業高階主管中，有91%預期明年總保費收入將呈現正成長，僅9%悲觀預期明年總保費收入將衰退5%至0%間。

獲利方面，有近6成填答問卷的壽險業高階主管認為明年獲利與今年相較估無太大異動，有45%預期市場利率將帶動新契約保費收入成長動能，並預測利變型壽險、投資型保單及傳統型壽險將成市場主力成長保單。

根據調查結果，巨災風險、再保市場供給及數位科技發展將成影響明年產險市場發展的關鍵3大因素，有逾9成填答問卷的產險業高階主管預期明年保費收入將呈現正成長，其中有75%預期簽單保費年增率將落在5%至10%間，與保發中心預測區間一致。

多數產險業高階主管預期，明年車險仍會維持較佳損失率，並預測工程險、火險、汽車險及責任險將是明年產險市場顯著成長險種。