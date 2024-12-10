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比特幣達10萬美元 林之晨：區塊鏈和加密貨幣正主流化

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台灣大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

比特幣突破10萬美元大關，本土大型新創創投AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，近兩年科技熱潮集中AI和生成式AI，但區塊鏈加密貨幣技術與應用快速發展，目前，區塊鏈和加密貨幣正在主流化，逐漸落實在生活應用中，是在AI以外，大眾要關心的技術。

之初創投（AppWorks）每年舉辦兩次聯合發表會，今年也是AppWorks Demo Day最多區塊鏈團隊展示的一次。林之晨表示，比特幣突破10萬美元，主要是美國證管會開放比特幣的ETF掛牌交易，讓全世界投資人可以自由投資。

甚至透過複委託也能買，打開了加密貨幣的投資大門。年初以來比特幣規模大增，加密貨幣產業全體業者資產也超過1,000億美元；排名第二的以太坊也創下4,000美元天價；第三大的Solana價格則創歷史新高。

他指出，比特幣從近乎免費到現在突破10萬美元，大家以為只是資產價格高，但實際上活躍錢包用戶的成長軌跡，與1992年網路出現時的成長一樣快速，顯示了區塊鏈和加密貨幣的滲透率和普及度快速提升。他指出，最早大家被教育「網路購物風險高」，但現在大家都在網路購物，新科技或許也有黑暗面，但他指出，區塊鏈相關技術逐步增長，衍生出的加密金融應用很活躍，區塊鏈和加密貨幣都正在主流化。

加密貨幣 區塊鏈 比特幣

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