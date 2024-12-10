國泰證券獲證交所反詐騙評鑑傑出獎 推動虛實整合預警通報

臺灣證券交易所「2024年反詐騙評鑑活動」成果出爐，國泰證券首次參與即榮獲「傑出獎」肯定，展現於反詐領域的持續努力、積極保障客戶資產安全，以及落實金融誠信的承諾。國泰證券積極訂定「防詐行動架構」，啟動平台與虛實整合預警通報機制，透過數據分析偵測高風險交易以提醒客戶，全力協助客戶與社會大眾遠離詐騙，進而達到完善社會安全防護網的願景。

證交所反詐騙評鑑以「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」及「反詐騙客戶關懷措施」等四大面向進行評比。為因應近年來詐騙猖獗並響應國家反詐政策，國泰證券制定完善「防詐行動架構」，由董事會擔任最高督導單位，確保防詐政策有效落實，同時設立直屬總經理的專責部門，透過企業永續與公平待客雙軌小組執行，串聯線上與線下的虛實整合預警通報機制，採用「RSA 1 偽冒網站偵測與關閉服務」及「數位安全守門員系統」，偵測並攔阻釣魚網站與異常登入行為，透過數據分析針對高風險交易行為自動提醒客戶，強化反詐機制以避免詐騙損失。

此外，國泰證券積極透過數位平台與教育宣導提升社會整體反詐能力，除針對年輕族群設計財務健康講座，與大專院校學生分享防詐、投資知識，更於官網設置反詐專區，發布反詐資訊並通報詐騙案件至公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」，提醒投資人多留意最新詐騙手法。

國泰證券積極與利害關係人溝通，完善防詐架構，善用數位科技擴大防詐影響力，落實ESG與「金融業公平待客原則」。未來，國泰證券將持續秉持「以客戶為中心」的理念，深化企業內部管理與外部社會影響力，在推動社會安全網升級的同時，打造安全透明、值得信賴的金融環境。