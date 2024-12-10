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群益證榮獲台北市職場性別平等認證「金質獎」、「創意獎」雙獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證榮獲台北市職場性別平等認證「金質獎」、「創意獎」雙獎肯定，由群益證執行副總裁王雅芳(右二)代表領獎。(群益金鼎證券/提供)
群益證榮獲台北市職場性別平等認證「金質獎」、「創意獎」雙獎肯定，由群益證執行副總裁王雅芳(右二)代表領獎。(群益金鼎證券/提供)

為落實職場性別平等，台北市推動「職場性別平等認證」，群益金鼎證券今(2024)年首次參加，一舉獲得「金質獎」、「創意獎」殊榮。群益證用人唯才，向內外部推動性別平等意識，更提供「家庭照顧假」、「彈性工時」、「生育補助」等照顧措施。此外，陸續推出「人工生孕關懷假」、「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」等福利措施，因此能夠一舉獲得雙獎肯定。

群益金鼎證券在職場性別平等推動方面榮獲「金質獎」，用人唯才，選、育、留、用皆不以性別為考量。公司中、高階主管性別比例相當，員工性別薪資差距比僅0.02%，顯示公司用人注重能力而非性別等條件。此外，群益也提供雲端E-Learning平台，推動性別平等及性騷擾防治教育，並將多元性別議題納入教材，提醒同仁勿揭露性別資訊、尊重個人性別隱私。

在「創意獎」方面，群益金鼎證券提供「人工生孕關懷假」、「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」等福利措施，「媽媽關懷包」內容物兼具「時效性」、「實用性」、「安全性」的常用物品，包含後背包、真空保溫瓶、學習水杯、奶瓶、奶粉盒、濕紙巾、奶嘴、洗澡巾、手帕、三角巾圍兜、孕婦胸章。

為了兼顧家庭照顧、工作與生活之間的平衡，家庭照顧假增加至「十四天」之外，員工有接送照顧子女的需求，可以申請彈性調整上班時間；同仁懷孕期間，單位內如有較為輕便且能夠勝任之工作，也可以申職務調整。集團聯合職工福利委員會提供「結婚」、「生育」補助，如有戶政登記、婚禮宴客、蜜月安排等需求，亦可彈性安排婚假假期，無須一次請畢。除此，福委會每年提供高額的旅遊補助金、公司也不定期舉辦運動會、家庭日等活動，歡迎同仁邀請眷屬共襄盛舉。

群益金鼎證券深耕ESG重視多元共榮，對內推動各項性別平等的措施，對外的場合如尾牙、金鷹獎頒獎典禮，透過高階主管、董事、眷屬的積極響應與支持，傳遞「性別平權」、「人權至上」及「多元共融」的理念，發揮金融業在社會中的影響力。未來群益金鼎證券將持續推出多元、創新、符合員工需求的福利措施，打造性別平等的幸福企業。

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