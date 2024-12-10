國泰投信「海誓山盟-你我開始」專案 救助擱淺海龜

國泰投信日前推動「海誓山盟-你我開始」計畫，發揮企業影響力，號召內部同仁與全民一同關懷生態永續議題。國泰投信與中華鯨豚協會11月底合作，透過認養協會的海龜收容池，救助安排在協會養傷的擱淺海龜，目前已有海龜實際入住，成為國泰投信認養池的第一位「房客」，並在入住後傷勢得到妥善救治，已達到野放標準；12月9日在國泰投信多位志工同仁、中華鯨豚協會及基隆市政府等單位見證下，首位房客已順利在八斗子海域完成野放，重回太平洋懷抱。

在野放儀式中，國泰投信志工同仁表示，雖然只有短短幾日的接觸，但對於能為海龜救治盡一份心力感到十分有意義，能親自參與野放過程也十分榮幸。同仁也提到，當日中華鯨豚協會持續倡導，當遇到活體鯨豚、海龜擱淺時，最重要的是「不要推回」的觀念，大眾對於擱淺的處理觀念仍存在嚴重錯誤，認為把擱淺動物推回海裡就是在幫牠，但其實大多數的鯨豚、海龜擱淺時身體通常已經有傷病，是為了呼吸而選擇浮在海面，最後隨波逐流被推到岸邊擱淺，若強行將牠們推回海中反而會讓牠們溺水，正確處理方式應該是，將海龜帶離水面後儘速撥打海巡署緊急報案專線118通報。

國泰投信總經理張雍川表示，「海誓山盟-你我開始」專案中，國泰投信的角色不僅僅是贊助方，更希望成為專案的「實踐者」。雖然第一隻海龜因傷勢恢復良好，協會救治後已回歸海洋，但國泰投信仍為後續合作安排一連串企劃；為了讓同仁及社會大眾提升參與感，為第二隻入住的海龜規劃兩階段命名活動：首先，國泰投信徵求同仁揮灑創意，為海龜賦予飽含意涵的名字，短短兩周內便收集近140個提案、平均每三位同仁，就有一位參與命名；在初步篩選後，精挑細選出的候選名單邀請全民參與投票，從紅龜粿、龜泰郎、發龜、碳吉龜及泰chill龜中選出最具人氣的名字。即日起至12月18日，在國泰投信Facebook官方粉絲專頁便可參加命名票選活動，已有超過1,000則留言參與投票，海龜的命名權就在你手中。

國泰投信「海誓山盟-你我開始」專案，透過多部曲的生態保育計畫，先推動海洋保育，再擴至山林維護，希望由企業將影響力持續推廣到社會大眾。同時也結合國泰投信金融資產管理核心業務，將永續投資理念融入投資控管，並且研發永續投資商品，像是國泰永續高股息（00878），更是目前投資人數最多的ETF。