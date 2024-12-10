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元大銀行再加碼 行動支付滿百送百鈔給利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
年末重磅回饋！元大銀行「支付週年慶 滿百送百鈔給利」消費最高享100%回饋，詳情請至元大銀行官網。(元大銀行/提供)
年末重磅回饋！元大銀行「支付週年慶 滿百送百鈔給利」消費最高享100%回饋，詳情請至元大銀行官網。(元大銀行/提供)

國內行動支付市場持續成長，根據金管會最新公布的數據顯示，截至今年9月底，全台電支帳戶總用戶數已達2,980.3萬人，相當於每位國人擁有近1.3個電支帳戶。為迎接「嗶」經濟的崛起，元大銀行於年末推出行動支付重磅回饋活動，消費最高享有100%回饋。

即日起至2024年12月31日，元大銀行隆重推出「支付週年慶 滿百送百鈔給利」活動，消費者只需在活動期間內使用元大銀行帳戶新綁定任一行動支付，並單筆直扣消費或儲值滿100元，即可享100元現金回饋，等同於100%的超值優惠，對於經常使用行動支付的消費者而言，無疑是一個不容錯過的高回饋機會！

還未擁有元大銀行帳戶的民眾，現在正是申辦的最佳時機！活動期間內成功開立「鑽金數位帳戶」並綁定LINE個人化服務的用戶，可再享200元的加碼回饋金。此外，綁定LINE個人化服務後，所有消費與交易動態都能即時推送，不僅安全性提升，還能隨時掌握每筆金流，享受更便利的財務管理。

元大銀行這次不僅為行動支付帶來加碼回饋，更與各大電支平台聯手，讓你從國內到國外，隨時隨地享受滿滿優惠！【綁定全支付】在全聯及其他國內通路消費，筆筆享最高3%回饋；【綁定icash Pay】搭乘yoxi單次消費，最高享15%回饋、在7-ELEVEN、康是美或網購等指定通路消費，最高享10%回饋，甚至在統一精工加油站也有5%回饋。而回饋活動不僅限於國內場域，更延伸至國際市場，【綁定台灣Pay】在國內於老四川集團（含老四川、癮揪、紅亭）消費，單筆交易不限金額20%回饋、在韓國及日本指定商家消費，最高享20%回饋。讓你無論到哪個場域消費都有滿滿回饋入袋，輕鬆享受年末消費優惠！

元大銀行表示，這次「支付週年慶 滿百送百鈔給利」活動旨在回饋客戶一整年的支持，回饋力度空前且涵蓋場域廣泛，無論是零售、餐飲、網購，甚至公共交通等日常需求，皆可享有高額回饋。未來，元大銀行將持續擴大行動支付場景，為消費者打造更便利、更豐富的數位消費體驗。

元大 消費 行動支付

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