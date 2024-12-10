App綁卡驗證防詐 3情況擬豁免

為杜絕刷卡詐騙，針對Ａｐｐ綁定信用卡後前三筆消費逐筆驗證，銀行公會日前開會達成新共識，據了解，三種情況可「豁免」，分別是訂閱制的後續扣款交易、交易人已留存卡號資訊，後續交易只要輸卡片背面末三碼確認、詐騙風險較低的交易，目前門檻傾向訂在三千元以下。

不過，是否所有三千元以下交易都能視為低詐騙風險交易，尚未拍板定案，目前比較確定的是一些特殊的情況，例如搭乘計程車。因為若乘客要下車時遇到要逐筆驗證，恐怕造成交通阻塞，引發司機和乘客的不便和抱怨，銀行公會開會時對這類特殊情況進行討論，並傾向給予豁免。與會人士透露，銀行公會提出統計數據，目前計程車Ａｐｐ綁卡交易平均每筆車資約二六二元，若為了這些小額消費搞到交通大亂，實在不值得。

銀行主管指出，除了搭乘計程車之外，其他詐騙風險較低、小額交易也可望被豁免，目前所謂的低風險交易金額，將以單筆消費金額三千元以下來認定；若特約商店依交易屬性及風險考量願承擔交易風險，也就是一旦盜刷願意全數賠償客戶，是否得以豁免尚未完全定案，目前傾向以國際信用卡組織交易風險承擔的規範來評估。

若不採取新綁卡前三筆交易逐筆透過ＯＴＰ驗證，就要採取由聯卡中心建置特約商店，包括大特店、次特店的Ａｐｐ綁定信用卡身分驗證機制；若採取前三筆逐筆交易驗證，會以透過３ＤＳ驗證綁定者為主，非採手機門號驗證。若已臨櫃進行ＫＹＣ（認識客戶），也不用逐筆驗證，銀行公會將給國銀三個月調整期，並將在明年第一季全面上路。

至於訂閱制消費因為是定期扣款，第一次扣款時就已完成身分認定，因此被評估可豁免逐筆驗證。所謂的「特約店」，銀行業者說明，和銀行進行信用卡刷卡業務合作的店家通路，都可稱作特約店，並由銀行提供「收單服務」，但因為前來消費的民眾使用的信用卡，不見得是收單銀行發行的信用卡，此時就會產生綁定的信用卡和該信用卡所留存持卡人門號是否為同一人的驗證障礙，為避免發生「盜綁」，就要透過上述的認證機制來進行。