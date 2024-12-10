投資論壇12日登場／國泰投信陳郁仁盤點ETF投資攻略

國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁表示，依美國總統當選人川普四大政策來看，預期明年上半年美國10年期公債殖利率可能維持在4%左右，「higher for longer」依然是現在進行式，對於債券殖利率抱持保守謹慎態度。

經濟日報與國泰投信將在本周四（12日）共同舉辦「新規則．新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇，陳郁仁當天將以「國際政經變局下ETF投資攻略」為題發表演講，提出股票ETF、債券ETF的投資建言。

陳郁仁指出，川普的四大政策的執行優先依序為財政擴張、增加關稅、限制移民以及法規鬆綁。

第一，財政擴張，也就是減稅，執行機率最高，對於美國景氣展望是好事，尤其對中小企業，但通膨可能再回來。目前美國通膨走向如2019年般的溫和式通膨，回到疫情前的狀況，但如果政策拿捏不當，未來通膨可能再向上，聯準會的降息步調可能會變慢。

第二，增加關稅，執行率中高，儘管這件事對於美國景氣展望沒有影響，是向新興國家加徵關稅，但轉嫁消費者後，也會增加美國通膨壓力。

第三，限制移民，政策執行率是中等，對美國景氣展望沒有相關性，然在勞動人口不足下可能造成人力成本提高，會溫和帶動美國通膨。

最後，法規鬆綁，政策執行偏中低，該項立即見效性是小的，對於美國景氣影響有限、通膨相關性小。

總和來看，預期到明年第1季，短率因通膨影響而上修，長率反映預期通膨走揚、降息次數可能比之前預估的少、國債赤字問題等因素也是往上。

明年第2季，預期短率還是居高不下，長率則有兩大觀察重點：首先，財政擴張政策的效果，若規模大，那麼長天期利率就會往上；其次，加關稅程度，若對全球加徵20%-60%不等關稅，那長天利率再降空間有待觀察。

評估2025年，「higher for longer」還會持續一段時間，對於債券殖利率抱持保守謹慎態度，不過，長天期利率再向上到5%的機會也不高。

債券ETF投資上，應將美國長天期公債納入資產配置中，可望有4-5%息收，資本利得則可能得再等等；若對於息收有更高需求的投資人則可留意公司債，可望有約6%的息收空間。