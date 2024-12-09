凱基壽志工團送暖偏鄉學童

凱基金控（2883）旗下凱基人壽2024年嶄新出發，在全體同仁共同努力下，今年前十月稅後純益較去年同期大幅成長逾七成；經營成果繳出亮眼成績單之外，凱基人壽推動志工服務也不遺餘力，統計到今年10月止，累積志工服務時數達近2.7萬小時，創下新高，志工活動場次也較去年同期成長53%。

凱基人壽總經理郭瑜玲此次更帶領經營團隊及專屬吉祥物「凱基阿福」組成志工團，前進大溪綠合農場，陪伴桃園市奎輝國小的學童，在田野間進行一場與土地共好的生態環境教育，共同度過開心的一天。

台灣社會城鄉發展失衡，偏遠地區學校普遍面臨了資源落差、人口外移及隔代教養的問題，凱基人壽以「致力於您的幸福人生」做為企業價值主張，長期發揮永續價值鏈影響力，積極投入地方創生，也鼓勵同仁參與志工服務，郭瑜玲表示，我們有責任也有能力為社會帶來正面的變化。

因此，凱基人壽展現幸福行動力，總經理與經營團隊投入志工參與，一起做有價值的事，在生態平衡的有機農村，用陪伴為偏遠地區學童帶來幸福。

在農場主人引領解說下，凱基人壽志工團與奎輝國小的學童漫步田野，認識農村生態，像是蒜香藤，花朵是漂亮的粉紫色，但葉子在搓揉後會散發蒜頭香氣，也一同到田野採集有機栽種的洛神花，經過去籽、清洗、汆燙後拌糖等步驟，製成可口無添加的洛神花蜜餞。

郭瑜玲指出，凱基人壽愛就Go志工團陪伴奎輝國小學童打開視野，同時也親身體驗從土地到餐桌的食農教育，認識人與自然環境的關係，學會珍惜所踏土地。

郭瑜玲表示，洛神花語是希望，看著這群孩子的笑容，相信他們今天裝進罐中帶回去的不只是甜蜜，更是滿滿的幸福回憶。參與此次志工活動的主管也表示，原本是來陪伴孩子，但過程中也像是孩子陪伴我們一起玩樂，大人小孩都很開心。

凱基人壽持續關注社會脈動，號召同仁投入志工服務，期待透過更多的社會參與，激發並凝聚內部的正向熱誠，形塑公平同理的企業文化，進而擴大對外部的影響力，成為推動社會穩定的重要力量，為所有利害關係人創造幸福人生。