國泰世華獲選台灣最佳銀行

國泰世華銀行以客戶為中心，致力於提供全方位金融產品與服務，英國《金融時報》集團旗下權威媒體《The Banker》銀行家雜誌，日前公布被譽為銀行業年度最高榮譽的「年度最佳銀行」 （Bank of the Year）名單，國泰世華憑藉健全經營體質及穩健表現，榮獲2024年「台灣年度最佳銀行」殊榮。

國泰世華銀行2024年不僅締造亮眼獲利表現，更於海內外榮獲近百座獎項肯定，涵蓋財富管理、數位創新、永續金融、海外業務、社會公益及設計等領域。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「近年全球政經局勢受貨幣政策分歧與地緣政治風險影響而充滿不確定性。國泰世華秉持客戶為中心理念，運用數位智能科技打造一站式金融體驗，除提升客戶滿意度，2024年更創下歷史新高的獲利表現。國泰世華將持續以『數位』和『智能』作為兩大驅動力，憑藉強健經營體質迎接未來挑戰與機會，朝亞洲首屈一指的區域型銀行目標邁進。」

國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，旗下數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」為理念，串聯CUBE卡與CUBE App，讓卡友可依據消費習慣自由切換最適合自己的專屬優惠，目前CUBE卡友逾600萬，數位用戶更突破750萬，每月數位登入次數超過4,500萬次。

CUBE App作為串聯集團數位服務的一站式金融平台，今年也榮獲多項國際大獎，包括《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳數位服務創新獎」、《財資雜誌》「最佳行動銀行應用程式」、《亞洲銀行家》「台灣最佳行動銀行服務」、《Euromoney》「台灣最佳數位銀行」。

此外，CUBE的極簡美學設計與用戶體驗，更在今年榮獲全球最具代表性的四大設計獎項之一的「Good Design Award」。

《The Banker》銀行家雜誌表示，國泰世華打破傳統權益回饋模式，推出可讓客戶天天自主隨選權益方案的CUBE信用卡，深受歡迎，也帶動信用卡手續費收入年成長超過三成。

此外，國泰世華致力於拓展其於亞洲的影響力，不僅2023年成為首家在柬埔寨推出數位帳戶「CUBC mBanking App行動網銀」的台資銀行，2024年亦在越南推出最快30分鐘即可核貸的數位信貸服務平台 「CUB Vietnam App」，成功提供客戶流暢便捷的數位服務體驗。