台幣高利存款 年息衝3%

美國聯準會進入降息循環，不少銀行提供新台幣高利存款，純網銀將來銀行昨（9）日宣布，即日起至明年1月10日止，不分新舊戶存入新資金10萬元，可享3個月2.3％優利定存資格；滙豐銀同樣祭出新台幣3%優利定存回饋客戶；遠東商銀Bankee慶六周年，針對新戶推出2.6%優存利率；新光銀提供3個月期年利率2%優惠，讓民眾存好存滿。

將來銀行昨日宣布，即日起至2025年1月10日，不分新舊戶存入新資金10萬元，享3個月2.3％優利定存，存滿可領回約567元利息。

滙豐銀行即日起至2025年2月28日止，針對符合資格的私人銀行及卓越理財尊尚客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率3%的優惠，單筆最低承作金額300萬元，上限為3,000萬元。

遠東商銀（2845）Bankee社群銀行即日起針對新戶給出優惠方案，新戶使用推薦碼開戶，推薦人與被推薦人皆能獲得6個月內新台幣5萬元存款額度2.6％優惠利率，個人透過「社群圈」機制最高可享500萬額度2.6%活存高利。

新光銀行即日起至2025年2月7日，推出3個月期年利率2%優惠方案，最低存款金額新台幣100萬。

王道銀行到年底前，推出新台幣年利率2.2%的6個月新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。