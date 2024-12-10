管制房市奏效 三指標齊跌 金融圈：央行不會祭出新措施

根據金管會與信義房屋統計，10月底央行關注的國銀不動產放款集中度、房屋貸款與建築融資水位及房價年增幅等三大房市指標齊跌；金融圈認為，整體不動產成長動能顯著放緩，意味央行下周四（19日）理監事會應不會再對房市祭出新管制。

央行9月祭出第七波選擇性信用管制，進一步限縮非自用房貸成數及寬限期，加上各銀行房貸水位滿溢加強控管，兩大利空疊加，讓國銀不動產放款集中度與增量驟減，房價年增幅也放緩。

國銀房貸餘額&月增額概況

首先是不動產放款集中度，是購屋貸款＋土建融／總放款。金管會統計，10月底國銀購屋貸款加計土建融融資餘額14兆7,156億元，占總放款41兆7,990億元僅35.2%，較6月底的37.4%，大降2.2個百分點。

第二，10月底國銀不動產放款月增量869億元，是剔除2月農曆年後的13個月最低，連兩個月走低，更遠低於過去半年月平均增量1,464億元。

若再將不動產放款再拆分為房貸和建築融資，降溫更明顯。金管會統計，10月整體國銀房貸月增678億元，房貸年增率降到11.07%，各是剔除2月農曆年季節因素後，13個月單月新低量，及終結15個月走高。

10月建築融資月增210億元，也是近三個月最低量，顯示這波不動產降溫，是以房貸和建融為主力。

三，信義房屋（9940）統計，10月台北市與新北市房價各月減0.9%和2.6%，年增率更降到8.9%和11%，各是今年初與近半年來最低增幅，顯示控管需求後房價漲幅趨緩。

銀行主管說，央行對不動產放款最關切的三大指標，包括集中度、放款餘額和非不動產放款占比，前兩者已明顯降溫，最後一項也因不動產占比下降，自然提升非不動產放款占比，顯示央行連兩季祭出打炒房措施，已達到降溫不動產效果。

金融圈認為，連同房價趨緩，意味央行12月理監事會暫無必要進一步加大房市管控力道。

展望2025年，建商購地和新案開發將趨緩，土建融需求降溫，民眾也會因房貸利率提升對購屋轉趨觀望，將呈現房市量縮、房價進入震盪整理局面。