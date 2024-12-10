凱基金前11月大賺330億 合庫金獲利成長一成 新光金單月轉虧

12家上市金控11月獲利出爐，累計前11月12家金控稅後純益合計達3,177億元，比去年同期大幅成長35.5%，年成長率持續拉高，凱基金控（2883）前11月累計稅後純益330.44億元，年成長75%，每股稅後純益（EPS）1.94元，全年可望挑戰2元以上，新光金因大幅增提外匯準備金影響，則是11月單月唯一虧損，累計獲利也回跌至200億元以下。

金控雙雄富邦、國泰金預計今（10）日將公布11月自結獲利，由於11月新台幣貶值有利避險成本下降，在台股11月價跌量縮下，當月資本利得多寡將是獲利表現關鍵。但整體上市金控至10月底合計獲利已經突破5,300億元大關創歷年同期新高後，若無重大突發利空，整體金控累計至11月獲利預期將續創新高。

上市金控前11月獲利

凱基金控昨（9）日自結11月稅後純益21.6億元，較前月增加24%，今年前11月稅後純益達330.4億元，與去年同期相比大幅成長75%，EPS為1.94元，法人看好凱基金控今年全年EPS上2元，明年股利配發樂觀。

凱基金控表示，11月因美元持續走強，凱基人壽避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，因此單月獲利維持穩定，僅較前月略減1%，凱基人壽11月稅後純益為11.28億元，前11月累計稅後純益達223.87億元，年增將近1倍、達98%。

凱基證券雖11月台股價跌量縮，但單月稅後純益7.47億元仍較前月成長22%，累計今年前11月稅後純益94.87億元，年成長45%。

凱基銀行11月稅後純益4.25億元，月增5%，主要來自利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，授信規模亦持續增長，今年前11月稅後純益51.38億元，開發資本受惠於投資部位評價增值，11月稅後純益2.26億元，年度累計稅後純益6.91億元。

新光金11月稅後淨損6.1億元，單月由盈轉虧，累計前11月合併稅後純益因此從上月底的201億元縮水為194.9億元，但仍比去年同期虧損105.3億元大幅翻轉，累計前11月EPS為1.2元。

合庫金11月稅後純益12.9億元，月減5.7%，年增25%，累積前11月稅後純益188.9億元，年增10.1%，EPS為1.21元，前11月獲利已超過去年全年。主體合庫銀行11月稅後純益12.2億元，累積前11月稅後純益179.9億元，年成長14.2%。

新光金11月虧損主因新光人壽11月稅後淨損11.5億元，新光金表示，新壽11月單月虧損主要是因提列外匯價格變動準備金約29億元，導致獲利表現受影響，加上股市震盪修正，並未大幅實現資本利得所致。新壽累計前11月稅後純益100.8億元，EPS 1.28元。