獨／App綁定信用卡前三筆逐筆交易驗證 3情況可望豁免

據透露，對於APP綁定信用卡身份前三筆逐筆交易驗證，銀行公會日前已再度開會討論，並且在會中達成新共識，可讓三種情況得到「豁免」，其中一種是訂閱制的後續扣款交易，一種是交易人已留存卡號資訊，後續交易只需要輸入CVV/CVC，也就是卡片背面末3碼確認，還有一種，則是詐騙風險較低的交易，目前在金額門檻上，傾向以3千元以下作為門檻。

不過，是否所有3千元以下交易都能視為低詐騙風險交易，尚未拍板定案，目前比較確定的是一些特殊的情境，尤其以搭計程車為代表。

試想，如果你搭計程車到了下車時要透過APP綁定扣款，倘若是新綁卡，剛好碰到前三筆交易要逐筆驗證，倘若當時司機已被警察驅趕，但因為卡在驗證而無法扣款，不只搭車的人瘋，恐怕連司機都要瘋了，這類的情境恐怕一天會在許多地點同時發生，然後交通堵塞更嚴重、民眾或司機的抱怨爭議更會讓銀行無法招架，所以在公會會議上，才對這種特殊的情境特別討論，並且傾向給予豁免；更何況據與會人士透露，銀行公會在會中有提出統計數據，目前計程車APP綁卡交易平均每筆車資約262元，倘若為了這些小金額的消費搞到交通大亂，實在不值得。

知情的銀行主管進而說明，除了計程車之外，類似像計程車這種詐騙風險較低、金額又小的交易也可望得到豁免，目前所謂的低風險交易金額，單筆金額門檻將以3000元以下來認定，倘若特約商店依交易屬性及風險考量，願承擔交易風險，也就是一旦盜刷，願意負擔對客戶的全數賠償，是否能得以豁免，再尚未完全定案，目前傾向以國際卡組織信用卡交易風險承擔的規範來評估。

而倘若不採取上述的前三筆逐筆用OTP交易驗證方式的話，就要採取由聯卡中心建置特約商店，包含大特店及其次特店的APP綁定信用卡身分驗證機制，而若採取前三筆逐筆交易驗證驗證方式的，會以非採手機門號驗證，而是透過3DS驗證綁定者為主，而倘若已經臨櫃進行KYC的，也不用逐筆驗證，銀行公會將給予全體國銀三個月的系統及作業調整期，並將在明年第一季全面上路。

至於訂閱制是定期扣款的，身份認定上在第一次扣款時就已完成，因此也被評估可以豁免。所謂的「特約店」，銀行業者也說明，凡是和銀行之間進行信用卡刷卡業務合作的店家通路，都可稱作特約店，並由銀行來提供「收單服務」，目前像是台灣大車隊等計程車公司、或是琳瑯滿目的百貨商店、購物網站、加油站、餐飲業者等，都有提供信用卡刷卡服務，也都有各自的「收單銀行」，但前來消費的民眾，所使用的信用卡不見得是該收單銀行所發的信用卡，這時就會產生所綁定的信用卡和該信用卡所留存持卡人門號是否為同一人的障礙。

舉例來說，A加油站設有APP，其收單銀行為B銀行，小明去加油站加油，想要在A加油站的APP上綁定信用卡讓加油付費更方便，但小明想綁卡的並非B銀行發行的信用卡，而是C銀行的，由於B銀行手上並沒有小明在C銀行所留存的門號資料，因此無法確認該筆消費是否為小明進行，或是其他人拿小明的信用卡來「盜綁」，這時就要透過上述的「二擇一」的認證機制來進行。