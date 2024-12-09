10月國銀不動產3大數據齊跌 央行暫免再對房市出手？

據金管會與信義房屋統計，10月底國銀不動產放款集中度、購屋與建融水位、及房價增幅等3大房市指標齊跌；金融圈認為，整體不動產成長動能已顯著放緩，意味著下周四（19日）央行理監事會將不會再對房市出手。

央行9月祭出第七波選擇性信用管制，對非自用的房貸成數、及寬限期進一步限縮，加上各銀行房貸水位滿溢加重控管，兩相利空力道疊加，已讓國銀不動產放款集中度、與增量驟減，房價漲勢也下滑。

首先是不動產放款集中度，是購屋＋建融／總放款。據金管會統計，10月底國銀購屋加計建融餘額14兆7,156億元，占總放款41兆7,990億元僅35.2%，較6月底的37.4%，大降了2.2個百分點。

二是，10月底國銀不動產放款月增量869億元，是剔除2月農曆年後的13個月最低，連兩個月走低，更遠低於過去半年月平均增量1,464億元。銀行局副局長林志吉說，不動產增量趨緩是因新青安房貸增額下降。

若再將不動產放款量再拆分為房貸和建築融資，降溫更加鮮明。據金管會統計，10月整體國銀房貸月增678億元，房貸年增率也降到11.07%，各是剔除2月農曆年季節因素後，13個月單月新低量，及終結15個月成長。

另10月建築融資月增210億元，也是近三個月最低量，顯示這波不動產降溫，是以房貸和建融為主力。

三是，據信義房屋統計，10月台北市與新北市房價各月減0.9%和2.6%，年增率也降到8.9%和11%，各是今年初與近半年來最低增幅，顯示控管需求後，房價漲幅趨緩。

一家銀行主管說，央行對不動產放款最關切的三大指標，包括集中度、放款餘額和非不動產放款占總放款比重，前兩者已明顯降溫，最後一項也因不動產占比下降，自然提升了非不動產放款占比，顯示央行連兩季祭出打炒房措施，已達到降溫不動產成長動能的效果。

金融圈認為，連同房價也趨緩下，意味著央行12月理監事會上，暫無必要進一步加大房市管控力道。

展望2025年，在央行這幾波打炒房、和銀行自主控管貸款總量，建商購地和新案開發將趨緩，土建融需求降溫，民眾也會因房貸利率提升對購屋轉趨觀望，將呈現房市量縮、房價進入震盪整理的局面。