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投資分析報告流於形式 金管會糾正合庫投信

中央社／ 台北9日電
金管會。聯合報資料照片
金管會。聯合報資料照片

金管會今天公告，合庫投信基金經理人執行股票停損後，短期內仍持續買進相同股票，投資分析報告明顯流於形式，欠缺合理分析基礎及根據，違反法令規定，對此糾正合庫投信並開罰新台幣12萬元。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公告，合庫投信基金經理人執行股票停損後，於短期內仍持續買進相同股票，投資分析報告未依所訂「基金投資國內外股票作業程序」，對停損處分理由及可能影響投資決策部分加以說明。

不僅如此，證期局進一步指出，合庫投信買入後當日該股票即經交易所暫停交易而有評價大幅損失情形，投資分析報告明顯流於形式，欠缺合理分析基礎及根據，違反證券投資信託相關管理法令，對此決議糾正合庫投信並開罰12萬元罰鍰。

合庫 股票

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