保誠人壽攜渣打銀行 推出首張新制核准分紅綜合型保險

為了設計出符合三明治族各面向期待的產品和服務，保誠人壽透過「三明治族大調查」深入了解三明治族在不同人生階段的需求。根據2024年最新調查結果顯示，三明治族對於未來的主要擔憂，仍以健康及經濟為主，有鑑於此，保誠人壽與渣打國際商業銀行獨家攜手推出「保誠人壽新美利29外幣終身壽險(113)(定期給付型)」，獨創的分紅綜合型保險，特別從健康保障及資產配置出發滿足三明治族的需求。

根據衛生福利部的統計，癌症、心血管疾病持續位居國人前十大死因，如果不幸罹患這些疾病，除了醫療費用外，還需要考慮在無法工作的情況下，使用自費醫療器材和自費藥物進行積極治療的費用、以及衍生的照護費用和日常生活支出，這些總金額可能會對家人造成不小的經濟負擔。對於正值衝刺事業黃金期的三明治族，能夠同時提供健康保障和資產規劃的分紅綜合型保險，可以幫助將風險轉嫁予保險公司，減輕經濟壓力。

保誠人壽表示，新保單為分紅保單新制上路後，首張通過主管機關核准之分紅綜合型保險，結合了分紅保單的壽險保障和特定傷病保障，涵蓋如癌症(重度)、急性心肌梗塞(重度)、嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等共29項特定傷病。若被保險人於保險契約有效期間內，經醫師診斷確定首次罹患保單所涵蓋之特定傷病，可獲得按照診斷確定當時之基本保險金額15%之「特定傷病保險金」，滿足三明治族在健康保障的需求，透過保險金支應醫藥費用或是選擇適合自己的醫療方式；另一方面，該保單以美元收付，協助打造多元化的資產配置，三明治族可以透過分紅保單特性，作為資產規劃的工具。

以50歲男性投保該保單為例，繳費3年，基本保險金額美金75,000元，原始年繳保費美金31,875元，在高保費折扣後年繳保費美金31,240元；若在契約有效期間內罹患保單所涵蓋的29項特定傷病，將獲給付基本保險金額15%之「特定傷病保險金」美金11,250元(以給付一次為限)。在分紅保單的壽險保障方面，保戶可選擇保單分期給付，事先約定欲分期給付之「指定保險金」及「分期定期保險金給付期間」，保誠人壽會按照約定的頻率，例如5、10、15、20或25年，將指定的保險金分期給付予受益人，讓三明治族能更彈性及周延的規劃資產傳承，照顧下一代。