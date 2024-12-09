快訊

詐團冒名百萬網紅行騙 內湖母女受害成雙屍…柴鼠兄弟發聲了

長照居服員每天陪…病妻堅持要丈夫顧 退休建築師崩潰「抱起丟下14樓」

韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

政局動盪亞幣走弱 新台幣終止連4升收32.47元

中央社／ 台北9日電

受到敘利亞阿塞德政權垮台，以及韓國戒嚴風暴餘波盪漾影響，新台幣兌美元今天隨亞幣走貶，收盤收32.47元，貶6.2分，匯價終止連4升，交投相對清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.76億美元。

外匯交易員分析，美國上週公布的就業數據，提振市場對聯邦準備理事會（Fed）12月降息的希望，美元指數一度走軟，不過敘利亞變天，市場憂心中東局勢更加動盪，避險情緒升溫，美元指數一度重返106大關。

外匯交易員接著指出，韓國戒嚴風暴的影響持續發酵，在野黨提出彈劾案，但表決未通過，政局不穩引發市場憂心，今天韓國股匯雙雙重挫。

儘管台股震盪收小漲，新台幣兌美元今天以32.435元開盤後，受到亞幣走弱拖累，貶幅逐步擴大，最低觸及32.518元。

央行統計，美元指數今天升值0.24%，日圓下跌0.17%，新台幣貶值0.19%，人民幣下跌0.22%，韓國方面，則因政局不穩影響投資信心，熱錢撤離，股匯雙殺，韓元暴跌0.92%。

新台幣

延伸閱讀

影／敘利亞逃亡總統阿塞德40多台豪車曝光 包括天價Ferrari F50

50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

阿塞德垮台「抵抗軸心」重創 伊朗中東鏈條將斷裂

阿塞德最後關頭曾向美求援：願切割真主黨換停戰

相關新聞

金融業重磅福利！這家外銀2025年起家庭照顧假全薪給付

滙豐銀行宣布自2025年起，將原有的七天家庭照顧假升級為給付全薪，且不併入事假，幫助同仁在照顧家庭成員的時間安排上能有更...

Visa 統計出爐！ 來台旅客極具消費潛力 冠軍不是美國

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自...

保險小百科／保單未寫受益人 保險金視為遺產

「身故受益人」是指有權領取「身故保險金」的對象，身故受益人指的是，當保險事故發生，被保險人不幸身故，保險公司將身故保險金...

保險理賠線上授權 提高審核效率

有鑑於保險理賠在民眾、醫療機構和保險公司間的服務效率仍有提升空間，「保險理賠醫起通」在2021年5月開辦，運用數位身分驗...

出院即理賠 「醫起通2.0」跨步

壽險公會擘畫「出院即理賠」願景，攜手保險公司打造一站式服務。壽險公會日前宣布，保險理賠醫起通2.0服務上線，這項創新的便...

退休金算盤／善用「利變」分紅保單 累積終身俸

在少子化、高齡化和單身化等趨勢下，未來政府財政支出和個人退休保障勢必面臨更嚴峻的挑戰，國人面對退休議題，更須選擇合適的理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。