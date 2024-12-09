國發會規劃三面向 助攻台灣供應鏈提升永續價值

國發會主委劉鏡清9日表示，企業若能協助上游去達到減碳、永續，會是很大的武器。政府也規劃從發展綠色金融、輔導企業減碳兼顧轉型公平、扶植綠色新興產業等三面向著手，同時國發基金也資助新台幣100億元作為綠色成長基金，要讓台灣的永續供應鏈成為全球產業更重要的供應鏈，「未來會推出很多政策往這個方向走」。

劉鏡清今出席「2024永續供應鏈高峰論壇」，他於致詞時指出，永續是企業新的差異、新的價值和新的未來，政府將挹注許多政策資源引導企業往此方向走；否則企業若產品差異化不大，成本又缺乏高經濟規模優勢，一旦無法協助上游達到減碳或永續等目的，供應鏈價值將會逐步被取代。

不過，劉鏡清也強調，推動減碳、永續和綠色轉型，也會伴隨巨大商機，國發基金已提供百億資金作為綠色成長基金，希望在轉型過程中，新興產業能一同成長，台灣也可以發展新的綠色產業。

劉鏡清並提到，政府計畫培養9.8萬名綠領人才，加上20萬名人工智慧（AI）人才，助攻產業發展，政府希望在公平性、財務、創新、創業等面向，提供一定程度支持，期待有新產業誕生並發光發亮，他也會在經濟發展委員會拋出相關議題。

此外，劉鏡清並說明，台灣碳有價時代已來臨，雖然初期規範比較寬鬆，但長期會一日比一日嚴謹，這個過程將為資本市場帶來機會；金管會在亞洲資產管理中心政策中，也把發展綠色金融商品列為重要策略。

同時，劉鏡清也點出綠色轉型公平性的問題。他指出，許多公司經營的很辛苦，未來又要面對碳費，營運恐受影響，近期國發會將著手進行相關研究，希望把受影響的企業找出來，先行輔導，避免企業在綠色轉型的階段受到傷害，甚至波及員工生計，「這個平衡我們也積極在走」。

出身自企業界的劉鏡清並語重心長直言指出，過去有些企業認為，綠色轉型只要做到合規就好，甚至認為減碳、永續只會增加成本，無法帶來營收，「這種企業很可憐，花了錢還拿不到好處」。

劉鏡清特別向企業喊話「花錢要讓自己拿到好處」，他表示，不論效率提升、成本下降都是好處，最重要的是，綠色轉型可以成為做生意的利器。

劉鏡清強調，每個大公司都需要落實ESG，需要供應商幫忙減碳，需要供應商提升品牌價值。換言之，如果企業能夠協助客戶做好ESG，這將是很大的武器，也有助於台灣在全球供應鏈扮演更重要的角色。