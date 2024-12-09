高雄銀行董事前進校園 向下扎根金融教育及防詐觀念

高雄銀行（2836）配合政府防詐阻詐政策及積極落實普惠金融理念，於今日由董事長鄭美玲、獨立董事李春宗及董事黃俊傑率領經營團隊，前往高雄市大榮高中附設國小宣導金錢收支管理以及常見金融詐騙手法，以期提升學生和師長們的金融常識以及防詐騙意識，以應對日益增多的詐騙手段。

高雄銀行特別強調識別常見詐騙手法的重要性，並分享具體防詐技巧，如保護個人信息、不輕信陌生電話和網絡信息等，並呼籲須時常保持警惕心，遇到可疑情況時可及時向「165專線」或警察機關求助。

高雄銀行指出，為響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」政策，高雄銀行已組成「阻詐小組」深入高雄市偏遠地區及全台各級學校、社區、企業，分享堵詐、防詐經驗及成效，於今年共舉辦60場以上阻詐宣導活動，參與人數超過2,500人，展現高雄銀行善盡企業社會責任行動力。

自去年至今，高雄銀行透過臨櫃關懷攔阻詐騙金額已逾3,000萬元，積極展現與主管機關公私協力阻詐成效以及守護客戶資產決心，共同營造優質金融服務環境。