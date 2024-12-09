國泰投信「川普2.0全球投資攻略論壇」 本周登場免費報名中

2025年最大的變數莫過於美國總統當選人川普，自11月中宣布正式當選後，其重要新政策及內閣人選清單等，已陸續在國際間投下多個震撼彈，全球市場迎接川普2.0時代，過去1.0的歷史經驗是否可以作為2.0的參照？或是今年如火如荼的債券投資，在降息開展後，下一步策略跟機會在哪裡？國泰投信12月12日即將舉辦「川普2.0的全球投資攻略」論壇，由國泰投信總經理張雍川、總經專家王誠宏、ETF研究團隊主管陳郁仁、以及理財專家林漢偉分析師，多位台股及經濟專家，重磅登場為投資人帶來最精闢的前瞻性觀點，和千萬股民最想知道的投資攻略，現正開放免費報名中。

巴菲特曾說過，「投資兩個原則，第一要賺錢，第二個請參考第一個。」國泰投信總經理張雍川認為，想賺錢要會看趨勢，川普2.0時代和1.0時期的環境有所不同，川普主張美國優先，追求國家利益極大化，預料2025-2026年會是川普重要政策推展的主要時期，國泰投信認為，川普重回白宮，其主要政策包括提高對外關稅、規模遣返非法移民、影響國際戰爭走勢，以及其對數位資產產業的支持等。

可以說川普就是最大的市場變局，各國政府及機構法人和經濟專家都很難確切掌握川普狂人的下一步，但川普自商起家，其重商主義，主張「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA），機構已推測標普500企業明年的獲利年增率，可望達14%，會較今年加速，且通訊與科技產業的盈餘上修比率幅度最大。不僅科技受惠AI應用，有望持續成為投資焦點之外，美股整體企業獲利的廣度增加，存在更多元的投資機會。

國泰投信ETF研究團隊表示，11月美銀美林經理人調查報告指出，未來12個月全球和美國的經濟成長都將轉強，而台股受到美股影響極大，台股近期在重要權值股支撐下，仍維持高檔震盪、類股輪動格局，2025上半年有機會在美股帶動下，上演全新格局，建議投資人此時透過「市值型ETF」布局，如新一代市值型ETF-國泰台灣領袖50（00922），主要持股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等，受益人數超過10萬人，價格親民，適合小資族存張數，也適合退休族納入資產配置中的成長性部位。

國泰投信12月12日於台北寒舍艾美酒店舉辦「新規則新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇，活動免費席次有限，報名請至報名網站https://cathaysite.tw/l3A1eZM。或洽客服02-7713-3000。