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金融業重磅福利！這家外銀2025年起家庭照顧假全薪給付

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
滙豐銀行宣布自2025年起，將原有的七天家庭照顧假升級為給付全薪，且不併入事假。圖/資料照片
滙豐銀行宣布自2025年起，將原有的七天家庭照顧假升級為給付全薪，且不併入事假。圖/資料照片

滙豐銀行宣布自2025年起，將原有的七天家庭照顧假升級為給付全薪，且不併入事假，幫助同仁在照顧家庭成員的時間安排上能有更大的彈性。此外，滙豐銀行於12月8日獲頒「臺北市職場性別平等認證」的金質獎與創意獎，為唯一榮獲金質獎的外商銀行，再次展現滙豐尊重員工、致力推動多元與共融的企業精神。

滙豐銀行的多元福利政策向來領先業界，且持續升級調整以更能協助同仁達到工作與生活平衡。繼去年9月宣布將有薪產假與收養假增加至20周，陪產假調升為28天後，今年1月起，更將員工每人的年度健檢額度全面調升為新台幣10,000元。9日滙豐銀行宣布員工福利進一步升級，自2025年1月1日起，原有每一年可申請的七天家庭照顧假，升級為全薪給付，且家庭照顧假不併入事假（事假仍維持14天），同仁在家庭成員有疾病照護需求或緊急情況下，如孩子學校臨時停課，便能獲得公司額外的支持，讓同仁能無後顧之憂地擔起家庭照顧者的關鍵角色。

滙豐銀行提供優於法令的休假福利、工作制度與員工身心照顧措施，亦獲得政府單位肯定。12月8日由臺北市政府勞動局主辦的「臺北市職場性別平等認證」頒獎典禮上，滙豐銀行今年首次參加，即獲得「金質獎」最高榮耀，並囊括「創意獎」殊榮。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅代表滙豐同仁出席領獎，陳志堅表示：「『尊重差異』是滙豐銀行的價值觀之一，我們積極推動多元與共融文化，除了制定彈性包容的福利與育兒措施外，『多元與包容』更是我們所有高階主管的年度績效目標之一，每位主管都是我們推動多元包容文化的最佳大使！此外，我們透過多種實體活動、講座、教育訓練，提升同仁對性別平權的尊重與認識，持續為全體員工營造性別友善的職場環境，打造幸福企業。」

此次滙豐銀行在臺北市職場性別平等認證上獲頒「創意獎」殊榮的是彈性有薪產假設計。去年9月1日起，滙豐銀行將產假增加至20周，新增的4周產假可供女性同仁彈性運用 – 同仁可連續休滿20周產假；或是先休16周基本產假調養身心，之後可在一年內彈性運用新增的4周產假，逐步調整步調到恢復工作的最佳狀態。

家庭照顧假 職場

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