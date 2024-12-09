新台幣高利加碼！銀行推定存2.3％、新戶活存10％優惠

逆降息循環！純網銀將來銀行「NEXT BANK」9日宣布，即日起至明年1月10日止，不分新舊戶存入新資金10萬元，可享3個月2.3％優利定存資格，存滿可領回約567元利息，成為民眾資金停泊的好去處。

將來銀行也宣布，現行大受客戶歡迎的「5萬元內1％、5萬元以上1.5％優利且額度無上限」及「新戶再享5萬元10％」兩大活存優利專案延長到明年第一季底，讓國人在年關前後、資金流動最活躍的時候，仍然享有超級優利的活存選擇。

若是著眼於外幣資產佈局的民眾，將來銀行也即將於本月底前開辦外匯業務，提供美元等外幣服務。由於近期國際美元走強，將來銀行預告將推出高利美元存款等種種好康，讓國人有機會美元「利息、匯率」雙賺，持續朝國人數位生活的最好金融夥伴目標邁進。

將來銀行指出，時序即將發放年終獎金的季節，重視財務穩健的國人不妨選擇快速便利、因無實體分行而回饋營運成本給客戶的純網銀進行資金規劃。本次2.3％定存專案相較目前市場同天期利率普遍約1.285%高出逾1個百分點；且即使是與各家銀行數位帳戶的優利定存專案相比也絲毫不遜色。

另外，中央銀行與美國聯準會（fed）將於台灣時間下週四（19日）宣布最新利率政策決議，降息與否跟定存族息息相關，將來銀行表示，存戶無需擔心貨幣政策不確定性，現在就將優利給好給滿，讓國人於邁向新年度之際，更有財務心理安全感。