富邦人壽企業綠色典範 連續七年獲經濟部「Buying Power」首獎

富邦人壽持續接軌聯合國永續發展（SDGs）理念，積極實踐企業永續經營願景，從投資到採購，從倡議到行動，發揮企業綠色影響力，接連獲得政府獎項肯定，不但連續七年獲行政院經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎殊榮，今年更率先取得經濟部首創之Buying Power「多元響應獎」，並七度榮獲環境部「綠色採購績優單位」認證。截至2024年10月，累積綠色採購金額已達7.58億元。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽於永續發展議題上，矢志接軌國際永續標準，從服務面實現環境友善目標，持續推展行動保全、電子保單、視訊投保等數位便捷服務；另亦透過董事會轄下的永續發展委員會，由上而下推動永續政策，獲金管會首屆「永續金融評鑑」之「保險業前20%」肯定，突顯富邦人壽對回應全球永續趨勢的前瞻性。

連續七年獲經濟部Buying Power首獎 積極輔導合作供應商展現企業影響力

富邦人壽2024年再度榮獲經濟部「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎，成為唯一連續七年獲得首獎之金融保險業。

採購過程中，富邦人壽優先選購節能、環保及綠建材三大標章認證之產品，並與符合環境友善與社會創新之企業合作，輔導合作供應商參與FSC（森林管理委員會）等環保項目認證，使用回收紙等再生能源材質，達成減量、重複使用、降低資源消耗。

富邦人壽積極推廣「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」，透過連續四年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，已累計近500家企業供應商響應，攜手更多供應商夥伴交流永續發展、公平待客及資訊安全最新國際議題，亦積極輔導合作供應商取得經濟部認證之社會創新組織，以及擴大引進社創組織。

積極響應政府政策 榮獲經濟部首創獎項 Buying Power「多元響應獎」

富邦人壽推動ESG環境永續綠色採購業務之成績斐然，已七度榮獲環境部「綠色採購績優單位」認證。

此外，富邦人壽持續關注及響應政府政策，透過採購以及策略性合作，與分布全台之社會創新企業夥伴共創全新的消費型態，今年率先取得行政院經濟部首創之Buying Power「多元響應獎」，該獎項係從當年度採購獎獲獎單位中，再選出採購社會創新組織數量前10 名之單位。

截至2024年，富邦人壽已有77家社創供應商，未來將持續追蹤社創組織於SDGs面向之年度成果，透過輔導及追蹤機制發揮富邦人壽影響力，善盡企業社會責任。