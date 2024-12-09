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五校聯合參訪富邦投信 探索職涯發展新面貌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦投信致力於校園資產管理人才培育計畫多年，今年度更首度完成五校企業聯訪活動，學生獲益良多，富邦投信資深副總經理呂其倫（中）與富邦金控主管共同出席。富邦投信／提供
富邦投信致力於校園資產管理人才培育計畫多年，今年度更首度完成五校企業聯訪活動，學生獲益良多，富邦投信資深副總經理呂其倫（中）與富邦金控主管共同出席。富邦投信／提供

富邦投信推動校園資產管理人才培育計畫已有多年歷史，從與臺灣大學管理學院合作，參與臺灣大學希望種子培育計畫起，至今已有七年的時間。從最開始的一個學校擴增至今有五個學校。

日前完成五所大學的聯合企業參訪活動，讓莘莘學子尚未踏入社會之際，即可先一步的探索職涯面貌，今年總計超過百名師長參與。富邦投信表示，孕育資產管理人才，希望能夠從校園出發、從校園開始扎根。

富邦投信投資處資深副總經理呂其倫指出，七年前，富邦投信即與臺灣大學進行資產管理人才的培育，今年在臺灣科技大學主動爭取加入此一計畫下，總計已有五所大學參加。包括還有中山大學（四年）、中正大學（三年）以及去年加入的暨南大學。參與本計畫的學生也從當年的一屆40人，已經成長到今年的113人。

呂其倫說，每一年的校園資產管理人才培育計畫，該公司內部動員了所有投資研究團隊的力量，在課程設計主軸上，以培育「投資管理人才」為核心，讓學生們在踏入社會前，能對資產管理的工作樣貌，有一些認識與了解，協助探索這個工作的內涵與本質。此一活動除了希望從校園扎根，也希望在此獲得優秀的人才，加入富邦投信投資研究的行列。今年已有參與去年計劃的學生，經過層層海選，錄取為MA（儲備幹部），成為富邦投信的研究員，未來目標將成為基金經理人。

富邦投信因為颱風而被迫改期的五校聯合企業參訪，已經在11月29日正式落幕，總計五校師生共有104人參加。當日的活動，率先登場的是富邦金控（2881）人資主管為學生介紹「MA計畫」，在說明MA計畫之前，透過一日生活的時間軸，帶入各種生活所需的樣態，呈現了富邦與廣大台灣民眾密不可分的整體企業版圖；同時，透過歷史發源軌跡，讓所有學生理解富邦的經營信念與核心價值，藉此帶出MA計畫的特色、應徵資格與理想人選，以及甄選流程，讓參與的學生對富邦、對MA計畫，有系統性、完整性的了解。

中山大學財務管理所二年級的趙少琪說，今年在富邦投信的參訪讓她學習到了許多，收穫滿滿。富邦金控的兩位人資主管的分享，不僅讓人對富邦的企業文化與業務發展有更深入的了解，也讓她對整個富邦MA計劃有更全面的認識。

而除了人資單位的說明外，另外也安排透過MA管道進入富邦體系的學長姐，傳授應徵求職攻略。同時，現場以「面對面諮詢」的方式，安排五位MA學長姐，包括來自銀行及投信現任的研究員、經理人等，以開放式座談的方式，接受學生的諮詢。從MA應徵資料的準備、面試的攻略以及進入公司後，可能面臨的挑戰，如何展現即戰力等，一一面對面進行傳授。每年「面對面諮詢」的現場互動都相當熱絡，每位MA座位前都聚集許多的同學等候詢問。

趙少琪指出，MA分享的求職心路歷程，以及履歷撰寫和面試的技巧，對正處於求職階段的她來說，非常實用，學姐很全面地分享了如何展現個人特色、突出自身的專業能力，以及應對面試常見問題的策略，讓她在未來的求職路上多了一份準備與信心。

當日參與企業參訪的中山大學財務管理所二年級的陳明涓表示，平時閱讀公司報告時，最大的挑戰在於產品與技術的細節，這些內容很抽象，想要深入理解時，常常感到很迷茫，但透過與學長姐的交流後，讓她知道還是學生的他們，可以先掌握公司營收的產品組成，而比較艱深的產品技術和實際應用，需要隨著時間和經驗逐步累積，這樣的建議，讓她在研究公司時有了更明確的方向，也緩解對於「了解所有細節」的焦慮，專注於現階段自己能做好的部分。

呂其倫表示，本年度培育計畫結束後，富邦投信將提供每所學校一名學生工讀實習，期間為3~6個月，除了讓學生在踏入職場前，就有先行體驗的機會，對於未來職涯規畫能進一步地提前準備。同時，也希望藉此拋磚引玉，讓更多資產管理人才得以受到更多的培育與重視。若有合適的人才，希望也有機會成為生力軍，加入富邦投信的投研行列。

富邦投信 求職

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