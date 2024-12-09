快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

Visa 統計出爐！ 來台旅客極具消費潛力 冠軍不是美國

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。(路透)
Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。(路透)

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自由行，57%的消費者願意支付更高費用以獲得住宿靈活變更的選項。

台灣觀光協會19日舉辦成立68週年年會，行政院長卓榮泰、交通部次長陳彥伯、交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭，以及多位駐台大使和超過500位觀光業界經理人都將出席。會中聚焦全球及台灣觀光趨勢、消費數據洞察及產業永續實踐。

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自由行，57%的消費者願意支付更高費用以獲得住宿靈活變更的選項。入境台灣的國際旅客中，新加坡與韓國旅客特別喜愛自由行，分別有76%與69%的旅客選擇自行訂購安排行程；行程的住宿與交通安排決策時間落在出發前1至3個月間。

同時透過Visa刷卡消費數據顯示，美國、香港與日本為主要消費客群，其中交易量以美國最多；消費金額則以新加坡旅客以每卡平均消費達912美元居冠，美國旅客以808美元緊隨其後。韓國旅客在免稅店的消費占比高達14%，顯示對特定消費場域的偏好。在百貨類消費方面，美國、香港、新加坡與泰國旅客的消費占比超越日韓，為值得深耕的市場。

雲品溫泉酒店總經理張羽以「飯店業的永續革命」為題，將分享雲品溫泉酒店如何推動負碳排放、生態旅遊、惜食及綠色餐飲的全面改革，為飯店業永續發展提供實務經驗；印太戰略智庫執行長矢板明夫，將剖析台灣觀光現況，提供觀光業界前瞻性的建議與新思維。

台灣觀光協會盼與觀光產業共同迎接挑戰，綜整觀光數據與市場趨勢，積極與政府與民間業者合作，布局國際市場，開創台灣觀光轉型新局勢。

Visa 消費 觀光

延伸閱讀

「迪士尼探險號」將開賣！迪士尼最大郵輪攻亞洲市場 漫威英雄也助陣

旅助將結束 花蓮耶誕城五月天演唱會一波波救觀光遊補

以免費訓練誘導15歲少女性侵 新加坡一足球教練遭判刑33個月

網紅帶路！彰化拓展穆斯林國際觀光 新加坡團訪扇形車庫

相關新聞

五大壽險搶當倉儲包租公 今年來合計投資逾700億元

近幾年倉儲、物流需求大增，五大壽險業者看到投資機會，搶當房東，今年以來投資金額合計逾700億元，顯示其商機龐大，成為壽險...

出院即理賠 「醫起通2.0」跨步

壽險公會擘畫「出院即理賠」願景，攜手保險公司打造一站式服務。壽險公會日前宣布，保險理賠醫起通2.0服務上線，這項創新的便...

首宗資產專區成形 高雄資產專區 二大紅利聚光

金管會上周五偕同逾40家金融業赴高雄，宣布首宗資產專區成形，會中釋出專區內將享五大「獨家」政策紅利，金融圈認為，跨境銷售...

Visa 統計出爐！ 來台旅客極具消費潛力 冠軍不是美國

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自...

保險小百科／保單未寫受益人 保險金視為遺產

「身故受益人」是指有權領取「身故保險金」的對象，身故受益人指的是，當保險事故發生，被保險人不幸身故，保險公司將身故保險金...

保險理賠線上授權 提高審核效率

有鑑於保險理賠在民眾、醫療機構和保險公司間的服務效率仍有提升空間，「保險理賠醫起通」在2021年5月開辦，運用數位身分驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。