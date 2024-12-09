Visa 統計出爐！ 來台旅客極具消費潛力 冠軍不是美國

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自由行，57%的消費者願意支付更高費用以獲得住宿靈活變更的選項。

台灣觀光協會19日舉辦成立68週年年會，行政院長卓榮泰、交通部次長陳彥伯、交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭，以及多位駐台大使和超過500位觀光業界經理人都將出席。會中聚焦全球及台灣觀光趨勢、消費數據洞察及產業永續實踐。

Visa台灣區總經理黃慧琴將分享全球與台灣的觀光消費與潛在商機。根據Visa旅客意向調查，53%的台灣旅客出境旅遊偏好自由行，57%的消費者願意支付更高費用以獲得住宿靈活變更的選項。入境台灣的國際旅客中，新加坡與韓國旅客特別喜愛自由行，分別有76%與69%的旅客選擇自行訂購安排行程；行程的住宿與交通安排決策時間落在出發前1至3個月間。

同時透過Visa刷卡消費數據顯示，美國、香港與日本為主要消費客群，其中交易量以美國最多；消費金額則以新加坡旅客以每卡平均消費達912美元居冠，美國旅客以808美元緊隨其後。韓國旅客在免稅店的消費占比高達14%，顯示對特定消費場域的偏好。在百貨類消費方面，美國、香港、新加坡與泰國旅客的消費占比超越日韓，為值得深耕的市場。

雲品溫泉酒店總經理張羽以「飯店業的永續革命」為題，將分享雲品溫泉酒店如何推動負碳排放、生態旅遊、惜食及綠色餐飲的全面改革，為飯店業永續發展提供實務經驗；印太戰略智庫執行長矢板明夫，將剖析台灣觀光現況，提供觀光業界前瞻性的建議與新思維。

台灣觀光協會盼與觀光產業共同迎接挑戰，綜整觀光數據與市場趨勢，積極與政府與民間業者合作，布局國際市場，開創台灣觀光轉型新局勢。