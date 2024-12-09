台新金聖誕祭 綠電點亮仁愛圓環

二○二四年台新金控聖誕祭登場！今年連續第十二年舉辦以「幸福樂園．新願成真」為主題，在台北市仁愛圓環打造夢幻聖誕樂園，巨型甜點燈飾搭配華麗旋轉木馬，與高達十五公尺的認真永續聖誕樹，合體形成超夢幻打卡點。熱門的聖誕限定專屬優惠合作商戶也突破四十家，除到店家消費享好康優惠外，同時聯合推出線上「掃點活動」，掃點就可抽台新POINTS，帶來溫暖甜蜜且別具意義的豪華聖誕祝福。

台新金控總經理林維俊六日出席點燈儀式，與逾百名現場嘉賓、民眾，一同倒數點亮巨型聖誕樹。別具意義的是，台新金控秉持「認真．永續」精神，今年持續第二年針對聖誕活動自願性減碳，號召大家一同節能減碳，邁向永續未來。

林維俊於點燈致詞時表示，「我們今年持續使用綠電來點亮仁愛圓環，祝福大家有一個歡樂永續的聖誕節，歡迎民眾邀請親朋好友一同到球場支持台灣體育賽事。」點燈現場活動豐富，仁愛國小弦樂團的聖誕組曲演奏，以及活力充沛的台北台新戰神啦啦隊表演，為一系列聖誕活動熱鬧拉開序幕。

慶祝台新聖誕祭，即日起將有多項聖誕活動及優惠上線，以幸福樂園為主題的線上遊戲「掃點活動」，只要掃到圓點就可以抽台新POINTS，沒有抽到的民眾還有機會再抽iPhone16。另外，總部大樓一旁的「聖誕光廊」此次持續結合Richart Life App，串聯逾四十家人氣品牌及連鎖企業，推出掃描QR Code領取「限定聖誕專屬優惠」活動。