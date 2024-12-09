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保險業投資公建 金管會再釋利多

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

為引導保險業資金投入公建，金管會已拍板，保險業透過創投基金投資公建，投資期間內的風險係數從百分之十點一八降到百分之一點二八；風險係數降低，可提高保險業投資意願，也讓保險業資金根留台灣，預計最快今年底上路。

據了解，這項決議是金管會「金融創新法規調適平台」的建議，主要有兩大項，第一，保險業透過國內創投或私募基金間接投資公建的投資限額，可調升；第二，調降透過創投基金投資公建的風險係數。

金管會九月中宣布，保險業直接或透過私募股權基金百分之百投資公建，均可在整個投資期間適用百分之一點二八最低風險係數，但不包括創投基金，外界建議應比照私募基金的風險係數。

換言之，保險業透過創投股權基金全額投資公建，每一百元投資，過去需備妥十元資本，未來只需一元，將降低資本計提壓力，提高投資誘因。

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