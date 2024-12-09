專家教你保／幫新生兒投保 三點不漏

每個孩子都是寶。尤其是少子化的現在，父母總是盡心盡力要給孩子最好的，而幫家中寶貝規劃好完善的保障，也成為爸媽最關心的大事之一。然而許多人以為等孩子出生後再規劃保險也來得及，但是對新手爸媽來說，寶寶出生之後，是一個全新挑戰的開始，包括從出生後的各項篩檢、預防接種到以及日常照顧，都得親力親為，已無暇再處理其它事，往往保障規劃就容易一拖再拖。

孩子的成長過程，身體健康比什麼都重要，考量小孩出生後會面臨各種意想不到的挑戰，建議在懷孕五至六個月時，就可預先準備規劃好新生兒保單，才不會因為照顧寶寶手忙腳亂，忽視基本的保障。

新生兒投保提早規劃更安心 圖／經濟日報提供

新生兒投保的三大保障攻略：包括一、愛的起點，從「重大傷病險搭配附約」開始：透過具有一筆給付的重大傷病險，轉嫁大額醫療費用，成為守護孩子成長過程的最佳後盾。尤其是新生兒免疫系統尚未成熟，容易受到病毒侵襲，如常見的腸病毒、流行性感冒等。此外，近年來兒童癌症死亡率已居非事故傷害死亡原因的首位，也可能面臨重大疾病或重大傷病的威脅，一旦發生，龐大醫療開銷及照護費用將對家庭經濟形成重大負擔。

二、新生兒抵抗力弱，必買「醫療險」：用醫療險來轉嫁就醫、住院的相關花費，獲得較好的醫療品質。醫療險建議可採實支實付，用來支應住院、手術等有醫療相關單據的費用；另在住院部分，建議以單人房價格來規劃住院日額的保險額度，一旦發生需要住院治療的情況，可以因為事前已有準備，而有能力負擔單人房費用，讓孩子及照顧者都有較好的休養品質，並減少交叉感染的機會。

三、求學階段，勿忘投保「意外險」：小朋友一旦進入求學階段，通常較好動、活動力強，常不小心發生意外事故，加上意外險保費相對來說較為低廉，建議可為孩子規劃包含：意外實支實付、失能及骨折險等商品。

其實寶寶的一生才剛開始，在不同的成長期間，會面臨不同的風險，建議應伴隨不同時期，依照家庭預算及孩子的狀況進行調整。

提醒父母們，不僅孩子的保障要顧，也應同步檢視父母的壽險保障，尤其有房貸的一方，可將良性負債透過高額壽險保障轉嫁，當風險來臨時才能從容應對。父母都期盼陪伴孩子平安健康，幸福長大，莫忘提高風險意識，有任何疑問都可以洽詢專業的保險規劃顧問，為寶貝及自己做適度的調整。

（本文由凱基人壽玉山通訊處業務經理李雅芬提供，記者齊瑞甄整理）