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保險小百科／保單未寫受益人 保險金視為遺產
「身故受益人」是指有權領取「身故保險金」的對象，身故受益人指的是，當保險事故發生，被保險人不幸身故，保險公司將身故保險金理賠給指定之身故受益人，常見於壽險、意外險、旅平險等。
身故保險金受益人是由要保人及被保險人指定，並可指定其順位或保險金的分配比例。若沒有填寫指定受益人，則該保險金會視為遺產，依民法規定由法定繼承人申領繼承保險金。
以所得稅法免稅額度規定來看，受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險給付中，屬於死亡給付部分，一申報戶全年合計數在3,330萬元以下者，免予計入基本所得額；超過3,330萬元者，其死亡給付以扣除3,330萬元後之餘額計入基本所得額。
由於保單若沒有指定受益人，保險理賠金就會被列入被保險人的遺產並將被課徵遺產稅，因此填寫受益人是非常重要。
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