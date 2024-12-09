保險理賠線上授權 提高審核效率

有鑑於保險理賠在民眾、醫療機構和保險公司間的服務效率仍有提升空間，「保險理賠醫起通」在2021年5月開辦，運用數位身分驗證、電子簽章等方式，民眾透過網路辦理理賠，就能達到行動理賠全程無紙化，免除申請醫療資料不便；且一家保險公司就可受理多家理賠，醫院只需連接一次可串聯90%以上的保險公司，民眾可申請的資料包括診斷證明書、收據等。

民眾醫起通申請方式為，當民眾就醫完成或治療結束時，可透過網路會員專區自主申請，或委託保險業務員協助申請。

壽險公會表示，民眾投保多家壽險公司的保單，其中一家保險公司可代替民眾向醫療機構申請診斷證明書與收據，再分別送至數家投保的保險公司進行；在理賠審核完成，各保險公司進行給付與通知，民眾、被保險人與受益人將收到理賠保險金，壽險公司也會用郵寄或Email通知保戶理賠結果。

壽險公會理事長陳慧遊指出，為促成「保險理賠醫起通」，公會歷經許多討論與修正，甚至也面臨很多挑戰跟困難，透過產壽險公司積極加入，以及醫療機構合作，藉由區塊鏈技術，讓民眾透過線上授權，就可讓醫院將指定的就醫資料傳給指定的授權公司，節省民眾的時間跟精力並提高理賠的效率，讓保戶能更快速方得到理賠。

陳慧遊表示，保險不僅僅是冷冰冰的契約，在民眾面對病痛跟困難時，保險業應該第一時間給予支持與幫助，未來希望在「保險理賠醫起通」基礎上能進一步的實現「出院即理賠」願景。