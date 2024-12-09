出院即理賠 「醫起通2.0」跨步

壽險公會擘畫「出院即理賠」願景，攜手保險公司打造一站式服務。壽險公會日前宣布，保險理賠醫起通2.0服務上線，這項創新的便民服務現已擴展至22家醫院31個院區，涵蓋台灣台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣，讓民眾享有更便捷的保險服務。

壽險公會2020年7月陸續與產壽險公司建置「保險科技運用共享平台」，利用區塊鏈技術實現「單一申請，文件互通」的目標，讓民眾在保險理賠及資料變更上能夠享受到方便快捷的一站式服務。

保險理賠醫起通申辦概況 圖／經濟日報提供

壽險公會於2021年推出「保險理賠醫起通」服務，將理賠作業觸角延伸至醫院，透過客戶授權醫療院所與保險公司進行資料傳輸交換，提升理賠效率，同時為民眾提供更加完整快速的服務。此外，公會於2022年推出保險存摺服務，讓民眾於加入白金會員後，能夠即時、隨時、隨地透過手機查詢自己的人身保險資訊，進而了解自己的投保狀況及評估保障缺口。

截至目前，已有超過36萬人加入為會員，讓民眾更能掌握自己的保險資訊及保障規劃的主導權。其中理賠聯盟鏈至今已完成超過150萬件服務，平均理賠處理天數僅三天，理賠總額超過新台幣750億元。現在，全國逾20家產壽險公司已加入服務行列，讓更多保戶受益。

目前，包括臺大醫院、台北榮總、國泰醫院、新光醫院、高雄榮民總醫院、國軍花蓮總醫院、雙和醫院、台北榮民總醫院新竹分院、屏東榮民總醫院、國軍高雄總醫院屏東分院在內的共22家醫院31院區已加入此一站式服務。尚有包含長庚醫院、亞東醫院、慈濟醫院在內共12家醫院已完成簽約目前正在建置系統中，這些醫院的加入，讓保險業的服務更加廣泛和深入，真正體現了提升服務質量的承諾和誠意。

保險理賠醫起通合作保險公司包括：臺銀人壽、台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、凱基人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽（2867）、遠雄人壽（5859）、中華郵政、第一金人壽、合作金庫人壽、富邦人壽、台新人壽、友邦人壽、元大人壽、全球人壽、法國巴黎人壽、富邦產險、和泰產險、國泰產險、泰安產險。